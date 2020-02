Klokken 18.05 fikk politiet i Vest inn en melding om to kitere som ikke hadde dukket opp til avtalt tid.

– Det er satt i gang en stor leteaksjon. To helikoptre og Røde kors sine letemannskaper søker i område etter de to savnede, sier operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Per Algerøy til TV 2.

De to er funnet i god behold etter at de ble plukket opp av en brøytebil langs en vei i nærheten.

Ifølge operasjonslederen var de to savnede vant med å ferdes i fjellet.

– Leteforholdene skal være greie i området. Det er noen lave tåkeskyer, men ellers er ikke været noen utfordring. Vi leter nå og satser på at vi finner dem, sier Algerøy.