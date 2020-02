Alt er ikke som det skal være i Barcelona om dagen. I januar fikk trener Ernesto Valverde sparken og ble raskt erstattet av Quique Setién.

Siden den gang har katalanerne mistet tabelledelsen til erkerival Real Madrid, og lagt bak seg et svært skuffende overgangsvindu.

Til tross for at Luis Suárez er langtidsskadd, og Ousmane Dembélé trolig er ute resten av sesongen med en hamstringskade, klarte Barcelona og sportsdirektør Éric Abidal aldri å hente inn en offensiv forsterkning i januar.

Det har skapt stor misnøye i og rundt klubben, og tonen ble ikke bedre av at Abidal nylig lot seg intervjue av avisen Sport hvor han rettet skarp kritikk mot egne spillere og virket å gi dem skylden for at Valverde måtte gå.

– Flere spillere var ikke fornøyde og jobbet ikke hardt, sier franskmannen blant annet i intervjuet. Og akkurat det siste utsagnet virker ikke å ha falt i god jord hos Barcelonas aller største stjerne.

På Instagram-story tar nemlig Lionel Messi et oppgjør med sin egen sportsdirektør.

– Jeg liker ærlig talt ikke slike ting, men jeg mener alle må være ansvarlig for egen jobb og ta ansvaret for sine avgjørelser.

– Spillerne er ansvarlige for det som skjer på banen, og vi er de første til å innse det når vi ikke spiller bra nok. De som er ansvarlige for den sportslige ledelsen må også ta sin del av ansvaret og først og fremst ta tak i avgjørelsene sine.

– Og til sist, når du prater om spillere så bør du nevne navn, hvis ikke sprer du ting som folk sier og som ikke er sant, skriver Messi på sin story hvor han også har utringet Abidals utsagn.