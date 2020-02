Klokken 23.00 ble de første resultatene presentert etter at 62 prosent av stemmene var talt opp. Da lå Pete Buttigieg best an, med Bernie Sanders hakk i hel.

Pete Buttigieg har fått 26,9 prosent av stemmene. Bernie Sanders ligger på 25,1 prosent.

I etterkant av at de første resultatene ble offentliggjort talte Buttigieg for sine tilhengere.

– Vi er sikre på at resultatene vil vise at vi er kapable til å vinne, sa Buttigieg.

– Kampanjen vår har tatt sin plass i føringen av kappløpet om å overta etter den sittende presidenten med en bedre visjon for fremtiden, fortsatte 38-åringen.

Det var Troy Price, leder for det Demokratiske partiet i Iowa som la fram de første resultatene en time før midnatt norsk tid tirsdag.

Resultatene var ventet klokka 4 tirsdag morgen norsk tid, men ble utsatt med et halvt døgn etter en angivelig kodefeil ved stemmetellingen.

Price understreket også at de ikke hadde blitt hacket, noe det har blitt skrevet om i tiden etter nominasjonsvalget mandag. Han klar på at forsinkelsen er «uakseptabel».

Folkemøtene i Iowa er ansett som en viktig pekepinn på hvilke demokrater som vil utmerke seg i kampen om å bli partiets presidentkandidat.

Både Bernie Sanders og Pete Buttigieg har utropt seg selv som vinnere før resultatet er kjent.

Nominasjonsvalget i Iowa ble holdt mandag, og resultatene var opprinnelig ventet å komme ved 4-tiden natt til tirsdag norsk tid. Men tekniske problemer har gjort at resultatene har blitt sterkt forsinket.

Hvis Pete Buttigeig skulle bli valgt som presidentkandidat og vinne valget for Demokratene vil han bli USAs første homofile president. Han har også en kobling til Norge, for han snakker nemlig norsk.

Buttigieg kom nemlig over en engelsk utgave av Erlend Loes bok «Naiv Super». For å kunne lese flere bøker av forfatteren fant Buttigieg ut at det letteste var å lære seg norsk.

Får favorittstempel

Vinneren i Iowa vil få et favorittstempel før de neste nominasjonsvalgene, og kandidaten vil nyte godt av oppmerksomhet i media og økt økonomisk støtte. Historien har imidlertid vist at den som vinner Iowa, ikke alltid stikker av med den endelige seieren i nominasjonsvalget.

Det mest berømte eksempelet skjedde i 1992. Tom Harkin vant demokratenes nominasjonsvalg i Iowa med solid margin. Bill Clinton kom inn på fjerdeplass med labre 2,8 prosent av stemmene.

Clinton kom imidlertid sterkt tilbake, ble presidentkandidat og endte opp med å slå George H.W. Bush i valget i 1992.