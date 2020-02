Filip Ingebrigtsen sesongdebuterte tirsdag kveld på 1500-meteren i verdenstouren i friidrett innendørs i Düsseldorf.

26-åringen tok kommandoen i feltet da det var to runder igjen, og da slet de andre med å holde følge.

Filip Ingebrigtsen vant overlegent med tiden 3.36.33, og smadret dermed sin personlige rekord.

Belgiske Ismal Debjani fulgte nærmest hele 2,76 sekunder bak. Kenyanske Vincent Kibet kom på 3. plass.

Ingebrigtsens tidligere personlige rekord innendørs på distansen var på 3.38.62.

Det var imidlertid ikke nok til norsk rekord. I fjor vant nemlig broder Jakob Ingebrigtsen samme løpet på tiden 3.36.02.

– Det var litt surt. Jeg så ikke så mye på klokken underveis, men følte det gikk veldig lett. Hadde kanskje vært mulig å hentet noe mer hvis noen hadde pushet meg underveis. Men jeg er veldig godt fornøyd. og det var gøy å løpe innendørs, og det er ikke ofte jeg sier, sier Filip til TV 2.

– Dette var en bra start på 2020. Når jeg løper slik på grunnform fra høyden i Afrika, så lover det godt. Nå gleder jeg meg allerede til neste helg.

– Har du vært i bedre form noen gang treningsmessig?

– Nei, men du må huske at jeg har vært dårlig trent hele livet mitt. Når jeg først begynner å trene, så funker det.

Løpet var det første av tre på åtte dager før Ingebrigtsen tar en pause for å være til stede ved fødselen av sitt første barn i begynnelsen av mars.

Den mellomste løperbroren kommer rett fra et fire uker langt høydeopphold i Sør-Afrika, og var den eneste av Team Ingebrigtsen på startstreken. Jakob og Henrik Ingebrigtsen kom ned to uker senere, og skal fortsatt trene i Sør-Afrika i to uker til.