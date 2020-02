– Jeg skal øve på balansen, den var litt dårlig, sa statsministeren da treningsøkten var over, til latter fra tilskuerne på Akershus universitetssykehus.

4. februar er verdens kreftdag, og Solberg brukte ettermiddagen på å besøke sykehusets trenings- og aktivitetstilbud Pusterommet.

Av brukerne, som er personer som har gjennomgått kreftbehandling, ble hun utfordret til å bli med på en økt på treningssenteret.

– Jeg forstår veldig godt at det å få fokus på noe annet og føle at du er en del av noe, det er viktig, sier Solberg.

Fikk ros

Statsmininsteren fikk ros av treningspartner for ettermiddagen, Riche Vestby (49).

– Det var veldig bra innsats, syns jeg. Vi som har blitt strålet og hatt cellegift har ofte dårlig balanse og må trene den opp, så de er ikke bare enkle de øvelsene du var gjennom nå. Så det var bra, Erna, sier Vestby.

BALANSE: Statsministeren var ikke helt fornøyd med egen balanse. Foto: Ingvild Fjelltveit

Vestby var ferdigbehandlet for kreft i april i fjor og kom til Pusterommet kort tid etterpå. Den gang hadde hun sonde i nesen og kroppen full av morfin.

– Jeg var dårlig, men veldig klar for å kunne ta tak i noe selv. Jeg hadde aldri kunne gå på et vanlig treningssenter da, men her fikk jeg trygge omgivelser og folk som passet på at jeg ikke tok for hardt i, sier 49-åringen til TV 2.

Gjorde inntrykk

I dag er Vestby kreftfri og i bedre form enn før hun ble syk. Historien hennes gjorde inntrykk på statsministeren.

– Det gjør meg veldig glad å se at det at man får muligheten til å trene og at man har en helsetjeneste nå som tar pasientene på alvor som hele mennesker og ikke bare en sykdom og en pasient, sier Solberg til TV 2.