– Helt absurd og surrealistisk at noe så brutalt kunne skje

Det var søndag at en kvinne ble funnet død i en leilighet i Sandefjord.

En mann i 40-årene ble senere pågrepet og siktet for drap. Mannen var kjæreste med avdøde.

Tirsdag gikk politiet ut med navnet på kvinnen som ble drept, 31 år gamle Thea Halvorsen Braavold.

Allerede søndag samlet vennene hennes seg for å minnes venninnen.

Tirsdag kveld var en del av dem på plass utenfor boligen der hun ble drept.

– Absurd

De tente lys og la ned blomster.

– Thea var alltid veldig blid. Dans, sang og musikk var lidenskapene hennes. Hun var også veldig glad i dyr. Det er sånn jeg vil huske henne. Det er helt surrealistisk, absurd, at noe så brutalt kunne skje, sier Sunniva Hultberg Fossum, som ble kjent med Thea på ungdomsskolen.

– Uansett hva slags problemer du hadde, stilte hun alltid opp, sier hun.

Fossum sier det er ubehagelig å være utenfor huset der venninnen ble drept.

– Jeg synes de er litt ekkelt å være her, ubehagelig, det er så absurd. Jeg kan ikke fatte dette. At en som henne må oppleve noe sånt, det er helt, helt sjukt, sier hun.

– Venn med alle

Blant de som møtte opp tirsdag var tre av Theas nærmeste venner.

De minnes en kjærlig jente, som var venn med alle.

– Hun ville aldri noen noe vondt, og jeg kan ikke forstå hvorfor noen ville gjøre dette mot henne, sier en av venninnene som har kjent Thea siden barneskolen.

Hun ønsker å være anonym.

De tre vennene er opptatt av hvordan venninnen fremstilles i media.

– Jeg leste i en nettavis at begge to var kjent for politiet fra før. Det virket som hun var kriminell, men det var hun ikke, sier barndomsvennen.

– Selv om hun ikke alltid tok de beste valgene, så var hun så mye mer enn det som fremstilles i media. Hun var så mye mer, og verdens flotteste jente, fortsetter en annen.

VENNINNE: Sunniva Hultberg Fossum har vært venninne med drapsofferet siden ungdomsskolen. Foto: TV 2

Uavklart om skyldsspørsmål

Mannen i 40-årene som er siktet for drapet, er tidligere dømt til 14 års fengsel for drap.

TV 2 har tidligere tirsdag fortalt om hvordan kriminalomsorgen mente det ikke var sikkerhetsmessing forsvarlig å løslate ham. For et år siden var fengselsdommen ferdig sonet, og han slapp fri.

Et år senere er han altså nå siktet for et nytt drap.

– Mannen har enda ikke fått svart verken politiet eller retten på hvordan han stiller seg til siktelsen, sier hans forsvarer Jonny Sveen til TV 2.

Et politiavhør ble tidlig avbrudd på grunn av mannens helsetilstand.

– Han har det helt forferdelig. Uavhengig av det som har skjedd er dette en person i dyp krise, sier Sveen.