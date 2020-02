Skuespiller Shannen Doherty (48), kjent fra «Beverly Hills 902010» og «Charmed», har fått kreft med spredning.

Skuespilleren fikk første gang brystkreft i 2015, og har vært åpen om dette på sosiale medier.

– Kreften min er tilbake, og den er i fjerde stadium, sa Doherty i et intervju med «Good Morning America» tirsdag.

Kreft i fjerde stadium betyr at kreften har spredd seg til andre organer. De fleste med pasienter med stadium fire kreft kan ikke helbredes, ifølge Felleskatalogen.

Holdt hemmelig

Selv om hun tidligere har vært åpen om kreften, har den siste utviklingen blitt holdt hemmelig en stund.

– Men det ville blitt kjent etterhvert nå, så det er derfor jeg er her, sa hun under intervjuet med tv-programmet.

Noe av grunnen til at hun ikke sa noe da hun først fikk vite at kreften var tilbake, var fordi hun ønsket å jobbe. Hun har nylig deltatt i nyinspillingen av «Beverly Hills 902010»

– Jeg ville vise at jeg fremdeles var i stand til å jobbe. Det er ikke sånn at livet er over idet du får diagnosen, det er forsatt mye liv som skal leves, sa hun.

– Ikke gått opp for meg

Stjernen forteller også at det tar tid å ta innover seg konsekvensene dignosen vil få.

– Det har vært øyeblikk med mye angst, der jeg tenker at jeg ikke klarer dette. Dette har helt klart ikke gått helt opp for meg enda, og det er bittert å tenke på. Jeg har også dager der jeg lurer på hvorfor dette skal ramme meg. Men samtidig; hvem fortjener dette? Det er det ingen som gjør, sier hun.