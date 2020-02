Kristin Gjelsvik: – Tjener grovt på unge menneskers usikkerhet

Fredag forrige uke vant influenser Kristin Gjelsvik prisen for årets sterke mening under årets utgave av Vixen Awards.

Fra scenekanten under prisoverrekkelsen ytret Gjelsvik seg kritisk overfor influenser-kollega Sophie Elise Isachsen og hennes apparat.

– Det eneste jeg kan se har forandret seg siden jeg ønsket endring er puppestørrelser, neser og hoftebredder, sa Gjelsvik i tordentalen.

Dårlig forbilde

Utspillet kom i etterkant av at Isachsen mottok prisen for årets business. Gjelsvik har tidligere gått hardt ut mot Isachsen og anklaget henne for å være Norges desidert dårligste og farligste forbilde.

Siden prisutelingen fredag har debatten rast. Flere har tatt til motmæle og andre har støttet Gjelsvik. Influenseren gikk selv ut på sin egen blogg søndag og utdypet kritikken hun rettet fra scenen under Vixen Awards.

Gjelsvik nevner spesielt episoden av «Sophie Elises verden» der seeren følger Isachsen i prosessen med å gjennomføre en korrigerende rumpeoperasjon.

«TV 2 dokumenterer en rumpeoperasjon i beste sendetid. Dette er kritikk rettet mot både kanalen, teamet bak, og influenceren som velger å ta med seg et kamerateam inn på operasjonssalen», skriver Gjelsvik på bloggen.

I etterkant av utsagnet til Gjelsvik har også samfunnsdebattant Ellen Morgenstierne meldt seg på debatten. Hun mener utsagnet ikke må defineres som personangrep eller bloggkranglig, men kritikk av profesjonelle bedriftseiere.

– Jeg reagerer på måten man omtaler kritikken på. At man snakker om at noen er krenket, eller at noe føler seg lei seg eller mobbet, sier Morgenstierne til TV 2.

– Tjener grovt på unges usikkerhet

TV 2 sin programdirektør Kathrine Haldorsen, og Gjelsvik møttes tirsdag til debatt om temaet på TV 2 Nyhetskanalen.

Da sa Gjelsvik at hun hennes frustrasjon går på det kyniske apparatet.

– Dette apparatet er ikke bare bloggere, men det er bloggnettverk, media og annonsører som tjener grovt på unge menneskers usikkerhet, sa Gjelsvik.

Gjelsvik uttalte at hun helst skulle sett at rumpeoperasjonen til Sophie Elise Isachsen ikke ble vist i det hele tatt.

– Jeg tenker hvorfor man i det hele tatt skal vise dette og til hvilken pris. Hvis dette her kan få noen til å føle seg dårlig eller i verste fall inspirert til å gjøre det samme. Jeg er litt uenig i at det ikke vises et glorifisert bilde. Slike inngrep har ingenting i noen program å gjøre, sa Gjeslvik.