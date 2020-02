Med termin i starten av mars har Filip Ingebrigtsen akkurat tid til å legge inn en hektisk uke med løp innendørs. Han starter i Düsseldorf i kveld, løper i New York lørdag, og avslutter med en 800 meter i Stockholm om en uke.

– Siden jeg vil ha mest mulig tid før barnet kommer, så passet det fint å legge inn en uke med konkurranser nå, smiler Filip Ingebrigtsen.

Godt trent

Og 26-åringen er ikke bare godt trent for å prestere på banen. Ifølge pappa Gjert har han hele livet personlig sørget for å delegere bleieskift på sine yngste barn til de eldste i flokken.

Gjert Ingebrigtsen. Foto: Lise Åserud

– Filip skifter bleier med én hånd og øynene igjen. Det der bekymrer meg ikke det grann. Ungene mine har skiftet minst dobbelt så mange bleier enn meg opp igjennom årene, ler Gjert Ingebrigtsen.

Noe Filip kan bekrefte.

– Ja. Det er helt korrekt, ler han.

Og kommer med følgende kraftsalve i retning pappa og trener Gjert.

– Det er jeg som har skylda for at Jakob har blitt en drittsekk, for å si det sånn. Jeg har mer eierskap til den oppdragelsen enn Gjert har. Jeg har tatt meg av han både i hans voksne liv, ungdomsliv, og da han var yngre, gliser han.

For i en storfamilie som Ingebrigtsen kan man rett og slett ikke stikke unna sin del av ansvaret for husarbeid og barnestell.

– Vi har bidratt mye hjemme. Det har vært en del av oppdragelsen vår at vi skal ta vår del av ansvaret når de er på jobb, og de gjør andre ting. Det har vært en veldig naturlig del av oppveksten vår. Så at det har vært unger tilstede har vært en naturlig del av hverdagen både for dem og for oss.

– Så du har vært klar for papparollen lenge?

– Ja, siden 10-12 årsalderen, ler Filip.

– Oppfordret til å få barn tidlig

Gjert Ingebrigtsen er klokkerklar på én ting.

– For meg har det vært viktig å fortelle barna mine at det å få barn ikke er noe hinder for å ha en idrettskarriere.

Noe Filip hele tiden har følt har vært både riktig og riktig.

– De har ikke pushet på, men mer oppfordret oss til å få barn tidlig – og heller fått oss til å se de positive enn negative sidene ved det, sier han.

Og mener det ofte er et ensidig problemfokus på det å kombinere toppidrett med foreldrerollen.

– Jeg legger merke til at veldig mange idrettsutøvere sier de vil vente med barn til etter idrettskarrieren. Men det er også ting som kan påvirke en karriere – at man føler at man hele tiden setter ting på vent. Det kan også ha en negativ påvirkning på prestasjonen. At du går rundt og føler at du ofrer for mye, sier den vordende pappaen.

Han tror det å vente med å stifte familie kan ødelegge like mye rent mentalt for en toppidrettsutøver.

– For det første setter du en sluttdato på karrièren din, at du hele tiden går rundt og venter på at du har ting du skal gjøre om ikke så lenge. Nå kan jeg planlegge livet mitt med at jeg skal holde på med dette her så lenge jeg har lyst. Og at jeg kan ha et så "normalt" liv som vanlig utenom idretten.