Fikk svi etter å ha presset seg gjennom cupfinale mot Rangers

Mohamed Elyounoussi var brennhet i Celtic etter 13 målpoeng på like mange kamper i fjor høst.

2. november scoret han to og serverte to målgivende pasninger i cupsemifinalen mot Hibernian - men i samme kamp oppsto også fotskaden som har plaget ham helt fram til nå.

Presset seg gjennom rivalderby

– Jeg tok en skuddfinte og forsvarsspilleren kastet seg fram for å blokkere. Han traff foten min, og siden da har jeg hatt vondt, sier Elyounoussi til TV 2 Sporten.

Han trosset smertene en god stund. I neste ligakamp mot Motherwell spilte han nesten hele kampen. Og han dro på landslagssamling med Norge i november, selv om han egentlig burde meldt forfall umiddelbart.

– Jeg klarte knapt å ha på slippers, til og med det gjorde vondt. Jeg var så gira på å være med gjengen, og så var jeg i så god form på det tidspunktet. Jeg prøvde å bite tenna sammen, men er glad for at jeg til slutt innså at det ikke var mulig, sier han.

8. desember forsøkte han seg igjen. En cupfinale mot erkerival Rangers er selvsagt ikke noe man står over med lett hjerte - men i etterkant kan man trygt konkludere med at 25-åringen aldri burde spilt.

– Det har vært tøft

For siden da har ikke Moi spilt ett minutt, før han trolig gjør comeback mot Motherwell onsdag kveld.

Totalt har han da gått glipp av 15 kamper med Celtic.

– Jeg skal ikke lyve, det har vært tøft. Det er nesten to måneder siden jeg spilte. Da var det en cupfinale, som er vanskelig å si nei til, men jeg var overhodet ikke klar for den. Den kom for tidlig. Jeg må ta en god del av skylda for at jeg slo opp skaden der. Men nå føler jeg meg i hvert fall klar. Jeg har savnet fotballen veldig, sier han.

– Har du hatt et brudd i foten?

– Heldigvis var det ikke noe brudd. Jeg fikk et spark, fortsatte å spille kamper og trente for fullt, og til slutt kom det en stressreaksjon. Nå har det ikke vært noe spesielt jeg skulle rekke, så det har vært mulig å ta seg god tid på å komme tilbake, sier Elyounoussi, som regner med å bli matchet forsiktig den første tiden.

– Jeg skal først og fremst bygge meg rolig opp igjen. De viktigste kampene nå kommer i Europa League mot FC København (20. og 27. februar), det er de kampene jeg må være klar til. Fram til da skal jeg bygge opp form og selvtillit.

Flere skadeproblemer det siste halvannet året

Etter å ha vært skadefri gjennom det meste av karrieren har han vært forfulgt av problemer det siste halvannet året.