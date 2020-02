Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) var stevnet av saksøker i Ølen-saken og vitnet tirsdag ettermiddag.

Ølen Betong Gruppen har gått til sak mot de norske hemmelige tjenestene, og krever erstatning som følger av rekrutteringsforsøk fra E-tjenesten og PST.

– Jeg forutsetter at PST holder norsk næringsliv underrettet om hva det vil si å operer i et slikt område som Murmansk. Det er ikke unormalt at våre tjenester har en kontakt med næringsliv som holder på i områder vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, sa Støre.

– Ikke illegitimt

Bård Atle Berge og Kurt Stø ble i årene 2012 til 2015 kontaktet minst fire ganger av de hemmelige tjenestene.

I Murmansk ble de to blant annet truet med sprøyter og pistol for å innrømme at de hadde hatt kontakt med E-tjenesten i Norge. At de to ble kontaktet av de hemmelige tjenestene ser Støre på som rettmessig.

– Det er ikke illegitimt for de hemmelige tjenester å ha samtaler med norske borgere om ulike temaer, sa Støre.

Han ville ikke uten videre bekrefte at verveforsøkene fra PST og E-tjenesten hadde en direkte sammenheng med Ølen Betongs problemer i Russland.

– Det å gi og ikke gi visum er nok et mye mer brukt virkemiddel i Russland enn vi er vant til i Norge.

Ment for å sende signaler

Støre uttalte i retten at metodene som ble brukt mot de to nordmennene i Ølen-saken ikke er uvanlig i internasjonal sammenheng.

– Aktører som Russland og Kina har det som vane å bruke denne typen virkemidler for å sende kraftige signaler i ulike saker. Det er ment for å sende signaler. Visumnekt er lavthengende frukter for denne typen tjenester når de for å markere autoritet.