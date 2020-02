På oppdrag fra Matkontrollen skulle familien Kulberg samle all plastsøppel de kaster, for å se hvor mye det blir i løpet av én uke.

– Jeg vet at det blir mye plastsøppel. Det er jo plast på nesten alt, sier trebarnsmor Gro Anita Kulberg og gjør et anslag:

– Jeg tror fire bæreposer. Så får vi se da.

Familien handler som normalt på sin lokale Kiwi-butikk, og derav blir denne også brukt i reportasjen.

Sjokkert

Etter én uke tømmer mor Gro Anita og døtrene Ida Marie og Agnes Margrete plastsøpla utover kjøkkenbordet.

– Det å se all plasten utover bordet var et sjokk, sier mor Gro Anita, mens storesøster Agnes Margrete bare måper.



Matkontrollen er spent på hvor mange søppelposer med plast familien til slutt har endt opp med.

– Seks bæreposer, på bare én uke. Det er nesten én bærepose om dagen, sier Gro Anita.

– Tenk hvor mye det blir i løpet av ett år, sier lillesøster Ida Marie sjokkert.

Familien Kulberg kommer dermed med en viktig oppfordring til alle:

– Det er viktig å kaste plast på rett sted, resirkulere og gjerne bruke den om igjen om det er mulig.

OVERVELDENDE: Det ble et berg av søppel bare i løpet av en uke. Foto: Kathrine Stava/Matkontrollen

Stort engasjement

Matkontrollen har også spurt sine følgere på Facebook hva de tenker om bruk av plastemballasje i butikkene.

Flere ønsker løsvekt på all frukt og grønt, og mener matsvinnet blir stort når man må kjøpe store pakker i plast.

Andre sier det er alt for mye plast og umulig å unngå på en vanlig handlerunde.

Vil hindre matsvinn

Matkontrollen har vært hos Bama for å høre hvordan de jobber med plast.

– Vi bruker plastemballasje for å bevare kvaliteten og holdbarheten så lenge som mulig, forklarer direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bama, Pia Gulbrandsen.

– Gulrøtter er pakket inn i et beger og så plast rundt for å hindre uttørking og støtskader. Policyen vår er at vi skal ha så lite plastemballasje som mulig, men så mye som nødvendig for å hindre matsvinn, sier Gulbrandsen.

Mer miljøvennlig

I samme anledning har Matkontrollen gjennomført et eksperiment for å se hvordan grønnsaker holder seg med og uten plast.

– Det er mer miljøbelastende å kaste mat enn å kaste plast, forklarer kommunikasjonssjef i Matvett Anne Marie Schrøder men presiserer en ting:

– Vi må bare huske å kaste plasten på rett sted.