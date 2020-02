Kongen har ikke vært helt i slag den siste tiden. 6. januar droppet kong Harald åpningen av oljefeltet Johan Sverdrup. Årsaken som ble oppgitt, var påkjenningene kongen har vært utsatt for den siste tiden.

25. desember tok Ari Behn sitt eget liv. Dødsfallet gikk sterkt inn på kongefamilien. Behn ble bisatt fra Oslo domkirke 3. januar.

8. januar opplyste hoffet at kongen var innlagt på Rikshospitalet for svimmelhet. Det var ikke funnet alvorlig sykdom.

15. januar ble kongen utskrevet fra Rikshospitalet, og 23. januar ble kongen friskmeldt.

Tirsdag var kongen tilbake i offentligheten da Hans Majestet delte ut Nasjonalforeningen for Folkehelsens forskningspriser 2020.

TV 2 benyttet anledningen til å spørre kong Harald om hvordan det går.

– Hvordan er formen til kongen?

– Den kommer seg, smilte kong Harald.

En av prisene som ble delt ut, gikk til professor Ulrik Wisløff for hans forskning som blant annet viser at eldre mennesker har mindre sjanse for å få hjertesykdom hvis de trener intensivt minst én time i uken. Wisløff holdt et foredrag om dette som kongen tydelig lot seg engasjere av.

– Blir det mer trening nå?

– Nja, lo kongen til svar.