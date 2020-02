Begge nykommerne har et godt øye til Mie (22): – Ikke redd for å tråkke på Alis tær

Den siste tiden i Love Island-villaen har vært noe turbulent. Særlig for det som tidligere var et av villaens superpar, Mie Mack Cappelen (22) og Ali Esmael (28), etter at Aranja Ophaug-Johansen (25) stjal Alis oppmerksomhet en stakket stund under Casa Amor.

– Ikke redd

Trekantdramaet har dog ikke skremt villaens to nykommere Antony Magallanes Fagermo (22) og Marius Helstad (26) fra å ville prøve lykken med Mie.

– Jeg er ikke redd for å tråkke på Alis tær, sier Antony før han fortsetter:

– Jeg har, og har hatt et godt øye til Mie, selv da det var bra mellom henne og Ali også. Hun virker som en åpen og søt person som jeg har lyst til å bli bedre kjent med – enten om det viser seg å være romantisk eller bare vennskapelig, sier Antony selvsikkert.

Marius tror på sin side at trekantdramaet har gjort det enklere å bli kjent med Mie enn før.

– Jeg håper at hun i større grad klarer å bli kjent med andre og føler seg mindre låst, sier han.

Ville sprite opp hverdagen

22-åringen Antony kommer fra Drammen, er halvt dominikansk og jobber som butikkmedarbeider for klesbutikken Urban i Oslo.

NOE NYTT: Antony er klar for nye opplevelser inne i Love Island-villaen. Foto: Alex Iversen / TV 2

Han meldte seg på Love Island for å sprite opp hverdagen litt.

– Jeg følte for å oppleve noe nytt, og at jeg uansett utfall kommer til å lære noe av det. Og så kan det jo være en utrolig fin måte å finne kjærligheten på, sier han.

Antony røper at han er svært følsom, og at han derfor raskt kan falle for en jente, men at han har noen kriterier som må være innfridd før det er full klaff.

– Jeg ser etter noen som ønsker å bruke tid med meg, prioriterer meg, som er omsorgsfull, åpen og romantisk, sier han.

Overrasker en venn

De fleste deltakerne går inn i villaen uten å kjenne noen av de andre, men det gjelder ikke for Antony.

– Jeg kjenner Jon André fra før av. Vi ble venner i fjor sommer, etter at søsteren min tatoverte ham. Selv om vi ikke har kjent hverandre så lenge, så har vi fått et veldig sterkt vennskap i løpet av den tiden, forteller han.

Han gleder seg til å se Jon Andrés reaksjon idet han kommer inn i villaen.

– Slik jeg kjenner han, kommer han til å bli helt hysterisk glad. Jeg gleder meg til å se ansiktsuttrykket hans, sier han og smiler bredt.

Han er likevel ikke sikker på hvorvidt det å kjenne noen fra før er en fordel eller en ulempe.

– Det kan være begge deler. Det er hyggelig å ha en kamerat å snakke med, men man kan jo bli for opphengt i kompisen sin i stedet for å fokusere på damene, forklarer han.