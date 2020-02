Etter ti dager uten plast, så gulrøttene slik ut

De siste årene har det blitt større fokus på å redusere plastforbruket i Norge og verden over, med hensyn til miljøet.

I noen tilfeller kan det derimot se ut som plasten er mer miljøvennlig enn skadelig, blant annet når det gjelder innpakning av grønnsaker og frukt.

– Plasten tar vare på holdbarheten, og det er tre årsaker til at vi plastpakker dem, forklarer kommunikasjonssjef i Matvett, Anne Marie Schrøder.

– Det ene er for å hindre uttørking, det andre for å hindre lyspåvirkning, og det tredje er støtskader.

Plast mer miljøvennlig

Schrøder mener det er mye mer miljøbelastende å kaste mat enn å kaste plast, så lenge man kaster plasten riktig.

Matkontrollen har derfor gjennomført en undersøkelse for å se hva plast og temperatur har å si for holdbarheten på frukt og grønt.

Vi plukket ut tre populære grønnsaker – gulrot, brokkoli og agurk. Grønnsakene ble lagt i romtemperatur og i kjøleskap, med og uten plast.

For å sikre oss at det ikke var noe feil med en av pakkene, la vi ut to eksemplarer av hver.

Stort væsketap

Etter ti dager tar vi med oss grønnsakene tilbake til Schrøder. Først ut er grønnsakene som har ligget i kjøleskapet.

– Gulrøttene i emballasje ser fine ut, sier kommunikasjonssjefen i Matvett, før hun tar en bit av gulroten og konstaterer:

– Den er sprø og fin.

STORE FORSKJELLER: Det er stor forskjell på grønnsakene som har vært innpakket i plast og ikke. Foto: Matkontrollen/TV 2

Gulrøttene uten plast, derimot, er helt slappe. Det samme har skjedd med brokkolien uten plast.

– Her ser du at væsketapet er stort, sier Schrøder.

Agurkene som har ligget i kjøleskapet er faste, men her har de begge fått frostskader.

– Det er jo utfordringen med agurken, den skal jo egentlig ligge på kjøkkenbenken, forklarer Schrøder.

Overrasker

Når man kommer til grønnsakene som har ligget i romtemperatur, får Schrøder seg en overraskelse.

– Gurimeg, er det gulrøttene? Det er jo et lite kunstverk, ler hun og peker på noe oransje og inntørket.

Gulrøttene som har ligget i plast har også blitt dårlige, men de er fremdeles sprø og har mistet lite fukt. Noe som definitivt har mistet fukt, er brokkolien uten plast, mens brokkolien med plast er råtten og full av mugg.