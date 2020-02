For hundre år siden var nabolaget Greenwood i byen Tulsa i Oklahoma, USA, en suksesshistorie. Området, som ble kalt for «Black Wall Street», var en av de mest velstående afroamerikanske nabolagene i USA.

Men alt endret seg 31. mai 1921, da en afroamerikansk ungdom, som arbeidet i sentrum av Tulsa, ble anklaget for for å ha overfalt en hvit kvinne.

Bombet av fly

Kort tid etter satte en lynsjemob i gang med det som utviklet seg til en av de grusomste rasistisk motiverte massakrene i USAs historie. Et skudd som ble løsnet da noen ville hindre at ungdommen ble lynsjet, endte til slutt med at 35 gater med mer enn 1250 hjem ble totalt rasert, blant annet ved bruk av brannbomber som ble sluppet fra private fly.

– De kom inn i husene med fakler, og min mor gjemte oss fire barna under senga. De satte gardinene i brann, og da de skulle gå, tråkket en av dem på fingrene mine. Søsteren min måtte holde hånden sin over munnen min for å hindre meg fra å skrike, uttalte George Monroe, som var fem år da massakren skjedde, i et intervju med New York Times i 2001.

Graver ved kirkegård

En kommisjon slo i 2001 fast at fakta i saken ble sterkt fordreid, og det var et målrettet forsøk i å ødelegge dokumentasjon som viste hva som hadde skjedd. I etterkant av hendelsen ble det meldt at ti hvite og 26 sorte ble drept. I realiteten kan så mange som 300 blitt drept. Overlevende fra massakren har fortalt at døde ble kastet på i Arkansas-elven eller lastet på tog.

Nå foreslår lokale arkeologer å grave opp ett av områdene de mistenker det ligger massegraver. I høst ble området rundt kirkegården Oaklawn Cementery gjennomsøkt, og dette er ett av to steder arkeologene mistenker at det ligger massegraver.

Kirkegården ligger bare et par gater fra Greenwood, der massakren skjedde. Ifølge delstatsarkeolog Kary Stackelbeck, håper man at man kan få flere svar gjennom arbeidet.

– Finner vi kanskje etterlevninger som er sammenfallende med massakreofrene, eller en annen stor hendelse, slik som spanskesyken som skjedde i 1919? sier hun til The Washington Post.

Fra april av vil forskere bruke maskiner til å fjerne de øvre lagene over de potensielle gravene, for så å gjøre gjøre resten av arbeidet for hånd, slik at en ikke skader noen av de nærliggende gravene.

– Om man finner etterlevninger som kan stamme fra en kriminell handling, vil de bli videre bli etterfosket av politiet, uttaler forskerne i en rapport.