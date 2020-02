Da det sveitsiske legemiddelselskapet Novartis fikk medisinen Zolgensma godkjent i USA til bruk mot sykdommen spinal muskelatrofi (SMA) i fjor, ble den raskt kjent som «verdens dyreste medisin».

Prislappen er 2,1 millioner dollar for genterapibehandlingen, som tar rundt en halvtime. Det er for dyrt for de fleste, og for at flere utenfor USA skal få testet medisinen, tilbyr nå Novartis dette lotteriet.

Prosessen som nå er i gang, er høyst problematisk, mener professor Reidun Førde ved senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

– Det er vanskelig for meg å se det annerledese enn at legemiddelfirmaet ønsker å få et fotfeste i markedet. Det kan være en måte å presse myndighetene til å ta opp ei behandling som ikke har fulgt de vanlige prosessene for opptak, sier Førde til VG.

SMA hører til en gruppe av sykdommer som er kjennetegnet ved at de motoriske cellene i ryggmargen ødelegges. Det er den vanligste dødelige og arvelige sykdommen hos barn i vår del av verden. I USA rammes om lag 400 barn av sykdommen hvert år.

Medisinen er utviklet for å kunne gis til barn under to år som gjennom en gentest er diagnostisert til å kunne utvikle en av tre ulike former for sykdommen.

Fra før finnes bare medisinen Spinraza, fra selskapet Biogen, som behandling mot SMA. Dette er en medisin som må tas hver fjerde måned og som er oppgitt til å koste 3 millioner årlig etter første års behandling som koster over dobbelt så mye.

I Norge blir enkelte barn med SMA behandlet med Spinraza, men under en rekke forutsetninger.