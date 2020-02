Tirsdag kom PST med sin trusselvurdering for 2020.

Der ble det kjent at PST er bekymret for fremmede staters etterretningsvirksomhet i Norge, og at de mest alvorlige truslene er spionasje mot regjeringen, Stortinget og forsvaret.

Avverget angrep

I en tilleggsrapport kommer det også frem at det i perioden mellom 2017 og 2018 har blitt avverget over 60 terrorangrep i Vesten, deriblant angrepsplaner i Norge.

– Gjennomførte terrorangrep får mye oppmerksomhet, mens avvergede angrep i mindre grad er kjent for offentligheten. Imidlertid er det en rekke angrep som avverges, heter det i rapporten fra PST.

Politiet fanger opp tilnærmet ett av tre planlagte terrorangrep. I 43 prosent av tilfellene er det etterretning/sikkerhetstjenester som avverger angrepene.

Viktig gruppe

PST påpeker også viktigheten av at familie og venner er årvåkne. I hele 18 prosent av tilfellene de har sett på, er det denne gruppen som har avdekket fremtidige angrep.

– Det er viktig å vite at de aller fleste terrorister «lekker» om sine angrepsplaner. Lekkasjer vil i denne sammenheng si tegn eller indikasjoner på at vedkommende har ekstreme holdninger, og/eller har et ønske om å gjennomføre terror, skriver de videre.

Terror i Norge

I Norge har vi de åtte siste årene blitt rammet av to større angrep. I 2011 mistet åtte mennesker da en bombe gikk av utenfor regjeringskvartalet i Oslo, mens 69 mennesker ble skutt og drept på AUF sin sommerleir på Utøya.

I 2019 tok Philip Manshaus seg inn i al-Noor moskeen i Bærum med flere våpen. Tre personer befant seg i moskeen, men de klarte å overmanne gjerningsmannen. Før moské-angrepet skjøt og drepte Manshaus sin 17 år gamle stesøster. Drapet var rasistisk motivert.