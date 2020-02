– Presset til å spionere og tilbudt russisk pass

I erstatningssaken mot de norske hemmelige tjenestene, forklarte to ansatte ved Ølen Betongs Murmansk-kontor seg i Oslo tingrett i dag.

Både Atle Berge og Kurt Stø ble i årene 2012 til 2015 kontaktet minst fire ganger av de hemmelige tjenestene. Ifølge Berge var målet å få dem til å bli såkalte informanter om det som foregikk i Murmansk.

Da de senere med cirka ett års mellomrom ble pågrepet og brutalt avhørt av den russiske sikkerhetstjenesten FSB, var russerne fullt klar over kontakten som hadde vært i Norge, og beskyldte dem for å være spioner.

– De visste at jeg hadde hatt kontakt med norsk etterretning og spurte hva slags oppdrag jeg hadde, forklarte Atle Berge i retten.

Forsøkt vervet av Russland

Berge ble truet med «giftsprøyter» som skulle få ham til å snakke, men innrømmet aldri at han hadde påtatt seg noe oppdrag for E-tjenesten.

Kurt Stø sier han ble truet med pistol, og bedt om å innrømme at han hadde hatt flere møter med en navngitt PST-tjenestemann i Kirkenes, noe han til slutt gjorde.

Som takk for tilståelsen fikk Stø tilbud om russisk pass. Samtidig forsøkte FSB å presse ham til å spionere for den russiske etterretningen.

– Han sa at når jeg kom tilbake til Murmansk måtte jeg ha gode opplysninger til dem, hvis ikke ville jeg få problemer, sa Stø i retten.

Men før han ble avkrevd slik informasjon, ble Stø utvist fra Russland.

Det samme ble Berge, og en stor kontrakt om levering av betong til russisk offshore-industri gikk tapt.

For dette krever Ølen Betong nå 140 millioner kroner i erstatning.

Knallhard krysseksaminasjon

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted gikk knallhardt til verks mot betong-grunderen Atle Berge i sin krysseksaminasjon.

Han tvang blant annet Berge til å gå tilbake på en uttalelse han gjorde i et intervju med Haugesunds avis, der han skal ha uttalt at erstatningssummen skal gå til veldedige formål, hvis han vinner saken.

Han forsøkte også å så tvil om at kontakten med de hemmelige tjenestene var årsaken til utestengelsen fra Russland.

Berge måtte innrømme at han i et møte med den russiske ambassadøren i Oslo i 2018, ble forklart at innreisenekten hadde sammenheng med sanksjonene Norge innførte mot Russland etter anneksjonen av Krim-halvøya i 2014, og altså ikke en konkret mistanke om etterretningsvirksomhet.

Sint på Norge, ikke på Russland

Atle Berge har i tiden etter utvisningen uttalt seg svært kritisk mot norske myndigheter, som han føler ikke har hjulpet ham nok.