– Per nå er vi ikke i en pandemi, sier lederen for WHOs avdeling for pandemier og epidemier, Sylvie Briand.

Over 20.000 er smittet av det nye coronaviruset. 425 har mistet livet, nesten alle i Kina.

Smitten ble oppdaget for første gang i den kinesiske byen Wuhan i desember i fjor.

Smitten har siden den gang spredd seg til over 25 land. En kinesisk statsborger døde i helgen på Filippinene som følge av viruset, og tirsdag ble det første dødsfallet i den tidligere selvstyrte kolonien Hongkong bekreftet.

Nye tall fra kinesiske helsemyndigheter viser at 80 prosent av de 425 som har omkommet på fastlands-Kina er over 60 år gamle, og tre fjerdedeler av dem hadde en sykdomshistorie fra tidligere av.

To tredjedeler av de omkomne er menn, ifølge CNN.

Ifølge Jiao Yahui hos de kinesiske helsemyndighetene er grunnen til at størstedelen av dødsfallene har skjedd i provinsen Hubei, hvor Wuan ligger, at de innledningsvis manglet sykehusplasser å behandle pasienter ved.

(©NTB)