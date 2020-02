I midten av februar må mannen, som har vært å se på TV ved flere anledninger de siste årene, møte i retten.

Han er tiltalt for flere tilfeller av vold, deriblant paragraf 271, for å ha utøvd vold mot en annen person eller på en annen måte krenket ham fysisk, samt paragraf 181 for ved slagsmål og støy har forstyrret nattero, fred og orden.

Det var Dagbladet som omtalte tiltalen først.

Den groveste tiltalen dreier seg om en episode som skjedde 1. september i fjor. Ifølge tiltalen skallet mannen en kvinne i ansiktet.

Mannen i 20-årene er også tiltalt for en slåsskamp med minst to personer, samt for å ikke ha etterkommet politiets anmodning om å forlate stedet.

Saken kommer opp for retten 17. februar, og det er satt av én dag.