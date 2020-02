Blir nektet å arrangere kvinneritt i Norge: – De ofrer kvinnene

Saken er relativt enkel: Roy Hegreberg, rittsjef for Tour of Norway og tredagersrittet Hammer Stavanger, bestemte seg i fjor for å arrangere en kvinneversjon av Hammer Stavanger i 2020.

Planen var å la de beste kvinnelige syklistene i verden konkurrere i de samme løypene, og på samme dag, som herrene.

Det skulle vise seg å bli alt annet enn enkelt.

UCI vil nemlig ikke tillate det, noe som fører til sterke reaksjoner i det norske sykkelmiljøet. Nå har Hegreberg bedt EU-kommisjonen og Kulturdepartementet om hjelp.

Må betale for å få saken behandlet

– I fjor tenkte jeg «vi nærmer oss 2020, og UCI kommer aldri til å tørre å si nei til dette forslaget». Men jammen er de villige til å trenere saken og motarbeide oss. Det er fryktelig synd, og jeg håper på hjelp. Noen må si til UCI at de må fremme sykkelsporten, sier Hegreberg.

Den offisielle, men litt upresise, forklaringen på at UCI er mot et dameritt i Stavanger-området i mai, er at det ikke er til kvinnesyklingens beste.

UCI-kritikere vil imidlertid hevde at det handler om en maktkamp. Velon, selskapet bak rittserien Hammer Series, som Hammer Stavanger er en del av, har i flere år vært i konflikt med UCI om alt fra hvordan sykkelritt bør produseres til hvordan pengene bør fordeles innad i sporten.

Flere ritt - og lagsjefer har tidligere ytret at UCI bevisst motarbeider alt Velon prøver å få til.

– Vi svarte, sammen med Norges cykleforbund (NCF), at dette var mot det UCI står for. De sier de vil kjempe for likestilling. Når vi kan tilby det, så skjønner vi ikke at det ikke skal være i kvinnesyklingens interesse. UCI har brukt tid. Rett før jul kom det et brev fra en advokat som UCI har engasjert. De tar oss på formaliteter som aldri har blitt nevnt tidligere. At vi blant annet skal ha søkt på feil skjema - selv om skjemaet er det samme som vi alltid har brukt og det eneste som finnes. Mange sånne ting. De prøver å trenere det. UCI vil at det skal gå gjennom advokater og at saken skal treneres, sier en oppgitt Hegreberg, og fortsetter:

– Vi sendte et nytt svar forrige uke, og nå kom det et svar om at vi må betale en avgift for å få saken behandlet i en ankeinstans. Det har vi verken penger eller lyst til å gjøre. Men hva vil det koste, hvordan er prosessen, når vil en sånn sak eventuelt komme opp? Det får vi ikke svar på. Vi begynte på dette i oktober. Nå er det februar...

UCI har ikke respondert på TV 2s henvendelse tirsdag