45-åringen har foreløpig ikke gitt sin forklaring til politiet.

Mandag ble han fremstilt for varetektsfengsling. Ifølge Dagbladet var han iført håndjern da han ankom fengslingsmøtet.

Mandag ettermiddag gjorde politiet et forsøk på å avhøre mannen, men han avbrøt seansen, og viste til sin helsetilstand.

Han er tidligere dømt for drap, etter at han og to andre menn mishandlet og drepte en mann i 20-årene tidlig på 2000-tallet. 45-åringen ble dømt til 14 års fengsel, og slapp ut i 2018.

Thea Braavold (31) ble funnet død i sin leilighet søndag kveld. Politiet ble varslet av venner av Braavold.

Kroppen ble funnet i hennes leilighet.

Braavold blir av venner beskrevet som et varmt og godt menneske. Hennes venninne Anita Wilhelmsen sier tirsdag til TV 2 at miljøet i Sandefjord er i sjokk, og at hun vil huske Braavolds varme smil.

– Hun var ei veldig, veldig nydelig og veldig god jente. Jeg har ikke noe vondt å si om henne. Hun hjalp alle, sier Wilhelmsen.