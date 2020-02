Golf er Volkswagens største suksess gjennom alle tider med over 35 millioner solgte biler.

Bare i Norge har over 270.000 eksemplarer funnet sin eier siden 1974. Dette gjør den til Norges mest solgte bilmodell totalt. Golf har toppet salgsstatistikken ikke mindre enn 18 år her hjemme, godt hjulpet av e-Golf de siste årene.

En av de store styrkene til VW Golf som modell er det brede modellutvalget. Det har vært et utall med drivlinjer. Ladbar hybrid, elbil, bensin og diesel og i mange forskjellige ytelser.

Det samme med karosserivariantene. Du har fått den som tre og fem-dørs, cabriolet, som en litt høyere Golf Plus og som stasjonsvogn.

Nå gjør VW noe som hadde vært helt uhørt for bare noen få år siden med Golf-modellen: De dropper dieselmotoren. De dropper elbilen, de dropper stasjonsvogna. Golf Plus har allerede stille og rolig forsvunnet.

Endringene er egentlig ganske dramatisk når vi vet hva som var et "must" for bare noe få år siden, nemlig kombinasjonen diesel og stasjonsvogn. Gjerne kombinert med firehjulsdrift. Det gir en aldri så liten pekepinn på de store endringen vi står midt oppe i nå.

Det handler ikke om store designforandringer når Golf blir ny. Slik sett følger den nye en lang tradisjon.

Amputert utvalg

En annen ting som også droppes er muligheten til å gire selv. Fra nå av er er det kun DSG dobbelclutch-girkasse som gjelder her i Norge.

Den nye og åttende generasjonen Golf vil tilbys i syv ulike modeller. Først ut er lanseringsmodellen Golf Style 150 eTSI DSG. Det betyr 1,5-liters turbo-bensinmotor med et 48-volts mildhybridsystem. Sistnevnte er grunnen til lille «e»-en foran TSI.

Prisen på lanseringsmodellen, som kan bestilles nå med leveranse fra sommeren, er 385.700 kroner. Så noen direkte billigbil er den ikke.

Senere vi innstegsmodellen Golf Life 110 eTSI DSG dukke opp, samt, to ladbare hybrider inklusive Golf GTE og de sportslige Golf GTI og Golf R.

Mens til høsten fullbyrdes modellutvalget med en Golf Style 190 TSI 4MOTION DSG.

Altså et ganske amputert modellutvalg i forhold til det vi er vante med fra den kanten.

VW ID er en hel serie med elbil fra VW som de satser stort på framover.

VW satser elektrisk

Hvorfor det? En av grunnene til dette er VWs nye store elbil-satsing, nemlig ID-serien, som er en hel serie med nye elbiler fra den tyske produsenten. Førstemann ut her er ID.3, som er en bil i nettopp Golf-størrelse. Den kommer også i løpet av 2020.

Den norske importøren har selv uttalt at de tror og håper at dette skal bli Norges mest solgte bil.

Ganske snart vil det fylles på bakfra med andre ID-modeller også. Både SUV-er, kassebiler og vanlige familiebiler blir å finne i ID-porteføljen i løpet av ganske kort tid.

Så får man heller leve med at den aller største Golf-æraen kanskje er over, etter 46 år.

