Sodastream-maskinene har gjort det enkelt å lage kullsyrevann eller brus hjemme på kjøkkenbenken.

I 2018 kjøpte Pepsico, selskapet bak blant annet varemerket Pepsi, opp Sodastream. Resultatet er at du nå får kjøpt Pepsi-smaker til Sodastream-maksinen.

Men hvor likt kan maskinbrusen smake i forhold til de originale butikkbrusene?

Blindtest

Matkontrollen har smakstestet den originale Pepsi Maxen opp mot Pepsi Max laget med Sodastream-maskin.

60 elever fra Nydalen Videregående skole har blindtestet brusene, og stemt på hvilken de likte best. I tillegg har lege Wasim Zahid testet favorittbrusen opp mot Sodastream sin variant.

– Jeg trodde jeg skulle kunne se hvilken som var hva, men jeg er ikke sikker, sier Zahid til Matkontrollen.

PEPSI-ELSKER: Wasim Zahid ble overrasket over smaken på Sodastream sin Pepsi Max. Foto: Matkontrollen/ TV 2

Flere får seg en overraskelse

Wasim Zahid ble overrasket over smaken på Sodastream sin Pepsi Max.

Både Zahid og mange av elevene er sikre på at de kan smake hvilken som er den originale Pepsi Maxen. Men flere blir overrasket når de får vite at brusen de likte best ikke var den kjente butikkbrusen.

– Jeg var nok ikke en så stor Pepsi Max-kjenner som jeg trodde, sier Zahid.

Slik er testen utført: 60 elever fra Nydalen Videregående Skole og Wasim Zahid har testet brusene for så å stemme på hvilken brus de likte best. Testerne kunne også velge å stemme på at brusene smakte likt, dersom de synes det.

Matkontrollen har vært i kontakt med Sodastream for å forsikre seg om at blandingsforholdet på brusen ble riktig.

Brusene ble servert i anonyme glass.

Brusen, og vannet som ble brukt i Sodastream-brusen, var nedkjølt før servering.

Av totalt 61 personer var det et flertall på 39 som likte Pepsi Max laget med Sodastream best. Kun to synes brusene smakte helt likt. De resterende 20 likte butikkbrusen best.

Flere trodde dette var den originale Pepsi Maxen.

Matkontrollen har vært i kontakt med Pepsico som ikke ønsket å kommentere resultatet.

OVERRASKER: Flere trodde dette var den originale Pepsi Maxen. Foto: Matkontrollen/ TV 2

Billigere å lage selv

Dersom du drikker mye Pepsi Max, kan du spare penger på å heller lage brusen med en Sodastream-maskin, dersom du allerede har en maskin hjemme.

Matkontrollen har sammenlignet kostnaden av 1,5 liter med Sodastream-brusen opp mot 1,5 liter Pepsi Max kjøpt på Kiwi. Sodastream-brusen kommer på rundt 25 kroner, mens butikkbrusen koster 37 kroner inkludert pant.