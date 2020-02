Helle understreker at det ifølge Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) skal særlig tungtveiende grunner til for at en stat kan bryte alle bånd mellom foreldre og et barn.

– I vår sak ble det søkt om et fosterhjem og gått inn for adopsjon på et svært tidlig tidspunkt. Det ble kun gitt tre samvær i året, og dette strider mot menneskerettighetene, sa advokat Halvard Helle foran 11 dommere i Høyesteretts storkammer.

Ny praksis

Den første saken som behandles er en sak om tvangsadopsjon av et barn som i dag er tre år gammelt, der det etter det TV 2 forstår kun åpnes for ett samvær i året.

Advokaten som representerer foreldrene mener dommen i tingretten, som ble nektet ført videre i Lagmannsretten, bryter med foreldrenes rett til familieliv. Han mener Høyesterett må legge opp til en ny praksis i slike saker.

Behandlingen i Høyesteretts storkammer kan få enorm betydning for behandlingen av adopsjonssaker i norske domstoler framover. Til sammen er det gjennomført 599 tvangsadopsjoner i Norge de siste 14 årene.

Bare i 2018 ble det besluttet 65 tvangsadopsjoner, og norske myndigheter har gått inn for økt bruk av adopsjon.

– Dette er i strid med EMDs tilnærming. Domstolen mener at det er svært viktig med kontakt mellom foreldre og barn. Adopsjon skal bare gjennomføres om det er tvingende behov for å beskytte barnet. Det må være siste utvei, sa advokaten i Høyesterett.

Vil korrigere norsk rettspraksis

Advokaten gikk detaljert inn på de to dommene mot Norge i EMD som handler om tvangsadopsjon, og framholdt at de har flere likhetspunkter med saken om det tre år gamle barnet, sånn som lite samvær etter omsorgsovertakelsen og tidlig beslutning om adopsjon, i stedet for ivaretakelse av plikten til å forsøke gjenforening av familien.

– Det synes å være behov for å korrigere norsk rettspraksis. Man må se saksbehandlingen helt fra omsorgsovertakelsen. Det blir feil å sette barnets interesser opp mot foreldrenes interesser, sier han.

– Slike forhold må vurderes samlet. Barnets beste kan ofte være å få opprettholde kontakt med familien, og det er også bra for foreldrene. EMD avviser at det er et spenningsforhold her, framholdt advokat Helle.

– Ankenektelsen må omgjøres

Helle fastslår at staten ikke genuint har forsøkt å få til en gjenforening med familien, slik EMD mener barnevernet og domstolene bør gjøre.

– I vår sak har tingretten nedtonet eller utelatt det biologiske prinsippet. Den beslutter at det er til barnets beste å bli adoptert. Men EMDs krav er ikke oppfylt. Man nedtoner barnets behov for å kjenne sitt opphav. Og det er ikke lagt fram tilstrekkelige utredninger fra sakkyndige psykologer, sier advokat Helle og fortsetter:

– EMD stiller strenge krav til innholdet og hyppigheten av samvær. Tre samvær i året som ble gitt etter omsorgsovertakelsen er i strid med det som kreves av EMD. Lagmannsrettens ankenektelse må omgjøres, sier han.

Barnevernets advokat og regjeringsadvokaten skal holde sine innlegg senere. Det er ventet at de vil benekte brudd på menneskerettighetene i adopsjonssaken, og at de vil fastholde at dette var en avgjørelse til beste for barnet.