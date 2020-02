Det var bare en formalitet, men nå er det klart: Erling Braut Haaland er spilleberettiget for Borussia Dortmunds kommende kamper i Champions League.

Det bekreftet Uefa onsdag.

De 16 åttedelsfinalistene hadde frist frem til midnatt mandag med å gjøre eventuelle endringer i 25-mannstroppene sine.

Hvert lag hadde lov til å melde på tre nye spillere. Nytt av sesongen er at det ikke har noe å si at spilleren har spilt Champions League-fotball for et annet lag.

Erling Braut Haaland står med åtte Champions League-scoringer så langt. Han ligger to mål bak turneringens toppscorer Robert Lewandowski.

TV 2-ekspert Stamsø-Møller tror ikke Braut Haaland stikker av med toppscorertittelen i Europas gjeveste klubbturnering allerede nå.

– Jeg tror Bayern går lenger enn Dortmund. Bayern er favoritter mot Chelsea, og PSG er favoritter mot Dortmund. Det er ikke dermed sagt at det ikke kommer til å bli scoret mange mål i de kampene. Det er ikke helt urealistisk, men det er større sjanse for at Haaland blir Champions League-toppscorer senere i karrieren enn akkurat nå, sier TV 2-eksperten.

Braut Haaland har scoret åtte mål på 181 minutter i Borussia Dortmund.

Siden i høst har Jacob Bruun Larsen, Paco Alcacer og Julian Weigl forsvunnet ut av Borussia Dortmunds tropp. Haaland og Emre Can er blant spillerne som har kommet inn.

Liverpool-manager Jürgen Klopp er blant dem som mener gamleklubben har gjort det bra på overgangsmarkedet.

– Jeg har tro på Borussia Dortmund i andre halvdel av sesongen med Can og Haaland, sier Klopp til Bild.

Flere andre klubber har gjort endringer i troppene sine. Liverpool har registrert Takumi Minamino, Tottenham har med Steven Bergwijn, Hugo Lloris og Gedson Fernandes, Real Madrid får med Marco Asensio, mens Juventus har registrert Giorgio Chiellini.

I Europaligaen er trioen Bruno Fernandes, Nathan Bishop og Odion Ighalo spilleberettighet for Manchester United.