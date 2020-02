Modellen Ashley Graham (32) har blitt mamma, og dette annonserer hun nå til sine 10 millioner følgere på Instagram.

«Klokken 18 den 18. januar 2020 ønsket vi 3300 gram kjærlighet velkommen til vår verden,» skriver hun.

Videre forteller hun dette:

«Å møte sønnen vår har fylt våre hjerter».

Graham fikk babyen sammen med ektemannen gjennom nesten et tiår, Justin Ervin (30).

På bare noen få timer har Graham fått over 800.000 'likes' på bildet.

– Velsignet og takknemlige

Det var i august at paret annonserte at de skulle bli foreldre for første gang.

KJENDISFEST: Ashley Graham og ektemannen Justin Ervin under fjorårets Vanity Fair Oscar Party. Foto: AP

Dette gjorde de på sin niende bryllupsdag.

«I dag føler vi oss velsignet, takknemlige og overveldet over å kunne feire at vår familie vokser,» skrev Graham på Instagram.

Da hun var gjest i «The Ellen DeGeneres Show», avslørte Graham at hun ventet en gutt.

Strekkmerker og cellulitter

Siden den gang delte hun en rekke bilder av den voksende magen sin.

Ashley Graham er blitt en anerkjent kroppsaktivist som ønsker å vise at kvinner kommer i alle former.

Hun legger ofte ut bilder av både strekkmerker og cellulitter, og forteller om hvor fantastisk hun føler seg i sin egen kropp.

Graham ble den første pluss size-modellen som kom på forsiden av magasinet Sports Illustrated.