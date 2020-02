Brannen er i et bygg i Luftisveien i Sandnes. Like ved brannen befinner deg seg flere gassflasker.

Politiet har evakuert alle boliger i umiddelbar nærhet. I tillegg befinner det seg en skole og en barnehage like utenfor sikkerhetssonen.

– De har fått beskjed om å holde seg inne, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Helene Strand til TV 2.

Nå vurderer politiet om de skal skyte gassflaskene.

– Det er fare for at brannen vil nå gassflaskene. I og med at brannmannskapene ikke kan gå nærmere, må vi se på hvilke andre muligheter vi har, sier Strand.

Det er foreløpig ikke kommet inn meldinger om skadde.

Saken oppdateres