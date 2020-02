Anklager Anne Brith Davidsen for svindel: – Folk er redde for henne

Mette Ask ønsket å få tips for å bli en bedre blogger. Derfor meldte hun seg på «Anne Brith Influencer program».

Ask sier hun fikk beskjed om at hun var valgt ut av flere hundre søkere, og at hun kunne forvente tett oppfølging det neste halve året.

Det viser seg at hun hverken var én av ti, og bloggeren er heller ikke fornøyd med oppfølgingen.

Romerikes Blad omtalte saken først. De skriver at flere bloggere er misfornøyde med programmet

10 ble til 100

Ask forteller til TV 2 at disse ti personene ble til hundre, og at hun aldri fikk beskjed om at rammene for programmet var endret.

– Det ble først plukket ut ti personer til et prøveprosjekt ut 2019. Vi betalte 8.500 kroner. Det skulle bare være oss, og vi skulle få tett telefonoppfølging hver fjortende dag i seks måneder. Etter disse månedene skulle oppfølgingen bli mindre hyppig. Vi har ikke fått det vi ble lovet, det ble mange flere i programmet. For ikke å snakke om at oppfølgingen ikke var i nærheten av det hun reklamerte for.

TOPPBLOGGER: Dette er annonsen Ask svarte på. Foto: Skjermdump

I et dokument som TV 2 har fått tilgang til, skriver Davidsen at de første deltakerne fikk en introduksjonspris, og at de resterende måtte betale 14.500 kroner.

Davidsens advokat har bekreftet at det er snakk om over 100 kursdeltakere.

Pengene tilbake

Ask er en av flere deltakere som nå har bedt om å få pengene tilbake. Hun begrunner dette med at antallet kursdeltakere økte uten at hun fikk beskjed, og at hun ikke ble opplyst om angrerettsloven.

– Jeg syns dette er en type svindel. Vi har fått alt for lite informasjon, og det er mange brutte løfter. Bare det at vi ikke fikk tilsendt et angrerettskjema er problematisk.

TV 2 har gjentatte ganger kontaktet Davidsen, som sier hun er på ferie. Hun lar advokat Tony A. Vangen svare på hennes vegne. Han sier at influenser-programmet på det sterkeste avkrefter at det er snakk om svindel.

BLOGGER: Mette Ask hadde tidligere et ønske om å bli toppblogger. Foto: Privat

– Som kjent avviser vår klient i utgangspunktet kravene fra klagerne. Det er imidlertid nødvendig å få informasjon om de faktiske- og rettslige grunnlag for klagene før man kan komme med konkrete uttalelser hva gjelder hver enkelt sak. Dersom det skulle vise seg at noen av deltakerne har krav på penger tilbake, vil dette selvsagt bli håndtert deretter, sier han, og fortsetter:

– Det er lite hensiktsmessig å fremme et krav via media, slik noen deltakere nå synes å gjøre. Det må således reklameres over tjenesten på vanlig vis, mot selskapet. Det er deltakerne som må opplyse om hva man mener utgjør et eventuelt avtalebrudd, ikke motsatt.