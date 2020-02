90 piloter møter Babcock i retten

1. juli overtok Babcock driften av ambulanseflytjenesten fra Lufttransport. Alle 98 pilotene som da var ansatt i Lufttransport, fikk garantert jobb videre av Babcock.

91 piloter valgte å takke ja, men en måned etterpå sa én av dem opp. De resterende 90 stevnet sin arbeidsgiver for retten, og tirsdag startet rettsaken i Nord-Troms tingrett i Tromsø.

– Målet er å få en endelig rettslig avklaring av hvilke rettigheter en arbeidsgiver har etter en anbudsrunde. Pilotene ønsker å beholde lønnen og ansienniteten de hadde, sa advokat Lars Holo til TV 2 i mai 2019, da søksmålet ble kjent.

Pilotene, både kapteiner og styrmenn, har kjempet for å beholde sine arbeidsvilkår siden Babcock overtok driften. De mener skiftet av arbeidsgiver er å regne som en såkalt virksomhetsoverdragelse, noe som gir dem krav på samme vilkår.

Uenig med pilotene

Babcocks driftsleder i Norge, Hilde Sjurelv, sier til TV 2 at de er uenig med pilotene, men har forståelse for deres ønske om å få spørsmålet avklart rettslig.

– I dag har vi fokus på at vi har forståelse for og respekt for at pilotene ønsker å prøve denne saken rettslig. Det er en prinsipiell sak og det er en viktig avgjørelse for begge parter, sier hun til TV 2.

– Fra selskapets side har vi vurdert det slik at det ikke er virksomhetsoverdragelse, fortsetter hun.

– Dere har lagt bak dere en litt turbulent periode, nå også med å møte i retten i dag, hvordan er driften i Babcock nå?

– Driften går godt og januar har vært en god måned for oss. Vi har hatt utfordringer både teknisk og bemanningsmessig i løpet av høsten, men januar ser bra ut, og vi har et profesjonelt og godt forhold til pilotene våre, sier hun.

Tirsdag sendte Babcock ut en pressemelding hvor de understreker at de er glade for at de fikk med seg 90 piloter fra Lufttransport.

– Men i det totale regnestykket må det også tas med at Babcock har investert en milliard kroner i nye fly, bygget opp en ny driftsorganisasjon fra bunnen, etablert en ny organisasjon for teknisk vedlikehold, og investerer 85 millioner kroner i ny hangar i Tromsø som skal være base for det tunge vedlikeholdet av ambulanseflyene i Norge og Sverige, sier Sjurelv i pressemeldingen.

Gjør det for de unge pilotene

Pilotene sier til TV 2 at de gjør dette for å få avklart for fremtiden.