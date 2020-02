– Det er vanskelig og uvirkelig, sier drapsdømte Rita, som kun vil omtales med fornavn, til TV 2.

Førstkommende torsdag skal hun etter planen starte soningen av en drapsdom på fire år.

Dømt for drap på Martine

TV 2 har de siste dagene fortalt historien om dagmammaen Rita, som i fjor ble dømt for å ha drept 13 måneder gamle Martine i 2006. Hun nekter for å ha noe med dødsfallet å gjøre.

– Jeg tenkte ikke da at jeg kunne bli beskyldt for å ha gjort noe mot Martine, har Rita fortalt om hendelsen i 2006.

Påtalemyndigheten mener at dagmammaen er skyldig og at saken fikk en uvanlig grundig gjennomgang i retten.

– Jeg er ikke kjent med noen annen sak som har gått for en domstol i Norge som er bedre opplyst når det gjelder medisinsk sakkyndighet, sier statsadvokat Marit Formo til TV 2.

Også Martines foreldre er overbevist om at riktig person er dømt for drapet på datteren deres.

Ber om soningsutsettelse

Dagmammaens forsvarer mener imidlertid at uttalelser fra nye medisinske sakkyndige kan frifinne henne. I forrige uke begjærte han saken gjenopptatt hos Gjenopptakelseskommisjonen.

Mandag søkte han om soningsutsettelse.

– Vår oppfatning er at det er en høyst reell mulighet for at saken vil bli gjenopptatt og til slutt føre til frifinnelse av vår klient. Og da vil det være en betydelig uberettiget skade som vil bli gjort, dersom hun helt eller delvis har sonet en lengre fengselsstraff. Skade ikke først og fremst for henne selv, men for hennes tre hjemmeboende, mindreårige barn, sier advokat Thomas Randby.

Kriminalomsorgen kan ikke uttale seg om denne saken spesielt, men sier på generelt grunnlag at det skal mye til for å få soningsutsettelse. Det innvilges imidlertid under noen omstendigheter.

– Det kan være omsorgsansvar hos domfelte hvor vi en kortere periode kan legge til rette for at det er en omsorgsperson til stede, sier assisterende regiondirektør i kriminalomsorgen region sør, Erling Fæste til TV 2.

Frykter for familien

Rita sier hun frykter hva et fengselsopphold kan gjøre med familien hennes.

– Hele familien går i oppløsning. Jeg har brukt hele det voksne livet mitt på å ta vare på ungene mine, jeg har ikke prioritert noe annet. Og når man aldri har valgt selv å være borte fra ungene sine, så er det håpløst at det er sånne ting som skal ta oss bort fra hverandre, sier hun.

– Hva tenker du et fengselsopphold vil gjøre med deg?

– Det klarer jeg ikke tenke på. Jeg er mest bekymret for ungene mine. Det er tre tenåringsunger som er vant med å ha mammaen sin der hele tiden. Så det blir jo en katastrofe som rammer som man ikke kan ane konsekvensene av. Så det synes jeg er skummelt, sier Rita.