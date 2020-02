Terrorfaren mot Norge er ikke over

Hvert år i februar innkaller Politiets sikkerhetstjeneste, PST, til en pressekonferanse. Der presenterer de sin trusselvurdering. Det er deres analyse av hva som kan skje det kommende året.

Hva er de mest alvorlige truslene mot Norge?

Nye tider

Årets trusselvurdering er skremmende lesning. For første gang mener PST at det er like sannsynlig at en terrorhandling vil utføres av høyreekstremister som av ekstreme islamister.

Det har de aldri sagt før. I flere har de bare pekt på ekstreme islamister som den største faren. Senest i fjor skrev sikkerhetstjenesten følgende i sin årlige analyse:

«Det vurderes som lite sannsynlig at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i 2019. Selv om det fortsatt vil være mye spredning av innvandrings- og islamfiendtlig propaganda på internett, vil terskelen for å gjennomføre terrorhandlinger være høy».

PST feilvurderte situasjonen

De tok grundig feil. Et halvt år senere gikk en bevæpnet Philip Manshaus inn i en moske i Bærum i håp om å drepe flest mulig mennesker. Han ble heldigvis overmannet av noen modige pensjonister.

Ifølge PST går den høyreekstreme utviklingen i en negativ og svært bekymringsfull retning. I 2019 var det flere i Norge som uttrykte støtte til høyreekstreme terroraksjoner og terrorister enn året før. Blant dem er det personer som både er inspirert av nynazisme og islamfiendtlige holdninger.

«Det vurderes som mulig at høyreekstremister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge det kommende året. Trusselen fra høyreekstremisme i Norge utviklet seg i negativ retning i løpet av 2019 og resulterte i ett terrorangrep. Antall personer i Norge som uttrykker støtte til høyreekstreme terroraksjoner har også økt», skriver PST i analysen som ble lagt frem i dag.

Dobling av høyreekstreme angrep

Trusselvurderingen peker på viktige utviklingstrekk i samfunnet vårt som ikke bare kan håndteres av politiet alene. Det er en oppgave for storsamfunnet. Og den enkelte borger.

Analysen til PST beskriver hvordan høyrevridde fanatikere bruker det digitale rom til å konspirere og kverulere. I Norge og over landegrenser, det er på internett og i sosiale medier at propagandaen som oppfordrer til høyreekstrem terror deles. Det er der likesinnede diskuterer anonymt og kryptert. Lukkede forum uten motstemmer.

Da er det ikke rart at PST frykter at det skal koke over for noen.