Forlegger om Aylar vs. Northug: – Absurd sak

Mandag møttes Aylar Lie og Petter Northug i Oslo tingrett, etter at førstnevnte saksøkte skistjernen for 100.000 kroner.

Lie mener Northug har krenket privatlivets fred ved å utlevere private detaljer om henne i sin selvbiografi fra 2018.

Striden står rundt detaljerte påstander rundt Lies abort, en abort hun selv var åpen om i media i 2012.

– Overrasket

Under sin forklaring sa Aylar Lie at hun var provosert, og utrolig sint på Northug.

– Dette handler ikke om PR eller penger. Jeg har bedt om 100.000 kroner som jeg skal gi til et veldedig formål. Dette blir en symbolsk sum fordi jeg føler meg urettferdig behandlet, sa Lie.

Lie sitt forsvar handler om personvernet, mens Northug og forlaget mener de har ytringsfrihet.

Forlegger, journalist og forfatter, Arve Juritzen, kaller saken mellom Northug og Aylar for absurd.

– Dette er gamle opplysninger som Aylar selv har frembrakt i tidligere intervju. Jeg er litt overrasket over at en så erfaren advokat som Elden tar den til retten, fordi jeg tror neppe at Aylar har noen sjanse til å vinne, sier Juritzen til TV 2.

OVERRASKET: Forlegger Arve Juritzen blir overrasket dersom Aylar Lie vinner frem med sitt søksmål. Foto: Gorm Kallestad

Vil ha retningslinjer

Striden mellom Aylar og Northug føyer seg inn i rekken av kjendiser som utleverer andre i personlige bøker. I 2018 krevde Simen Auke i DJ-duoen Broiler at et avsnitt om ham i Anniken Jørgensen sin bok «Bare en natt til» ble fjernet.

Etter planen skulle de møtes i retten, men Auke og Jørgensen inngikk til slutt et forlik.

Nå etterlyser Juritzen tydeligere retningslinjer for hva som er greit, og ikke greit å skrive i en bok.

– Bokbransjen og forfatterens jobb er å få frem opplysninger og pushe grenser. Man må være helt på streken av det som er juridisk og etisk riktig, men så er spørsmålet hvor denne streken går, sier han.

– Veldig ubehagelig

En som også følger rettsaken mellom Aylar og Northug med spenning, er Helga Hjorth. I 2017 ga hun ut boken «Fri vilje» som var et direkte motsvar på søsterens bok «Arv og miljø» fra året før.

Bøkene ble presentert som romaner, og personens navn er fiktive. Men begge ble lest og anmeldt som skildringer av søstrenes familie, hvor incest-påstander og et betent arveoppgjør sto sentralt.

– Min søster skrev en roman som var ekstremt nærgående, noe som var veldig ubehagelig. Jeg kan ikke tenke meg at det var lov, men å gå til rettssak var ikke særlig fristende. Men jeg har også ytringsfrihet, så da skrev jeg en roman, sier Hjorth til TV 2.