Braavold ble funnet død i sin leilighet søndag kveld. Venner av Braavold varslet politiet.

En 45 år gammel mann fra Larvik, som tidligere er dømt for drap, fremstilles i dag for varetektsfengsling ved Vestfold tingrett klokken 11, skriver politiet i en pressemelding.

45-åringen og Braavold var kjærester.

Politiet forsøkte å gjøre avhør av mannen mandag ettermiddag, men måtte avbryte av hensyn til hans helse. Han har derfor ikke tatt stilling til hvorvidt han erkjenner den straffbare handlingen.

Politiet tar sikte på å avhøre mannen tirsdag.

Ingen vitner til handlingen

Tirsdag opplyser politiinspektør Ole Bjørn Sakrisvold til TV 2 at den siktede ikke ønsket å si noe om hendelsesforløpet.

POLITIINSPKTØR: Ole Bjørn Sakrisvold. Foto: Ingvild Fjelltveit

– Og vi ønsker ikke å kommentere ting rundt motiv og slikt før vi har fått hans forklaring, sier Sakrisvold.

Politiet vil forsøke på nytt etter fengslingsmøtet.

Det er også gjort avhør av flere vitner, blant annet de som varslet politiet. Så langt har ikke politiet vært i kontakt med noen som har hørt eller sett selve handlingen, sier Sakrisvold.

Politiet vil be om fire ukers varetektsfengsling, med full isolasjon i to uker. De vil også be om lukkede dører under møtet.

Venninne: – Jeg vil huske det blide ansiktet hennes

Anita Wilhelmsen har kjent Braavold i fem år. Hun sier til TV 2

– Hun var ei veldig, veldig nydelig og veldig god jente. Jeg har ikke noe vondt å si om henne. Hun hjalp alle, sier Wilhelmsen.

Hun forteller at stemningen er svært dyster, og at venner og bekjente bruker mye tid på å snakke sammen, og forsøke å fordøye det som har skjedd. Wilhelmsen sier hun kommer til å huske mange gode samtaler med Braavold.

MINNESMARKERING: Venner og bekjente har tent lys ved åstedet der Thea Braavold ble funnet drept. Foto: Trond Reidar Teigen

– Og jeg kommer til å huske det blide ansiktet hennes, og det gode smilet, sier Wilhelmsen.

TV 2 har snakket med flere bekjente av Braavold. Flere beskriver henne som et varmt og godt menneske, som satt andre mennesker foran seg selv.

– Det er en tragedie. Hun var så god og snill, sier en venn, som ikke ønsker å stå frem med navn til TV 2.

– Hun var en omsorgsfull person som alltid hadde et smil på lur og tok vare på de rundt seg, sier en annen venn av kvinnen til TV 2.

Tidligere dømt

Den drapssiktede mannen er tidligere dømt til 14 års fengsel for å ha mishandlet og drept en mann i 20-årene.

På tidlig 2000-tallet ble den drepte mannen angrepet av tre menn, blant dem den nå siktede mannen.

Drapet var ifølge dommen brutalt.

Totalt ble åtte personer dømt for ulik grad av medvirkning i saken. Mannen i 40-årene fikk strengest straff, og ble dømt til 14 års fengsel. Ifølge dommen var motivet for hendelsen narkotikagjeld.

Han sonet hele dommen, og ifølge Sandefjord Blad slapp mannen ut etter soning i 2018. Senest i februar i fjor ble han dømt i en ny straffesak, da han tilsto flere forhold i en narkotikasak.

Saken oppdateres