Cruiseskip satt i virus-karantene i Japan

I KARANTENE: Cruiseskipet Diamond Princess ligger for anker utenfor Yokohama 4. februar. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Et cruiseskip med over 3.700 personer om bord er satt i karantene i Japan etter at en tidligere passasjer ble diagnostisert med koronaviruset i Hongkong.