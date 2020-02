Et nytt bilde fra den litauiske sikkerhetstjenesten viser den spiondømte tidligere grenseinspektøren Frode Berg (64) da han og to andre blir overlevert i en byttehandel med russiske myndigheter.

Saken ble først omtalt av VG i Norge. Overfor avisen bekrefter Bergs advokat Brynjulf Risnes at overleveringen fant sted ved grenseovergangen Morskoje-Nida.

Byttet mot spiondømte russere

Informasjon fremkommer i rapporten «National Threat Assessment 2020», og beskriver Litauens første utveksling av spiondømte med Russland noensinne. I bytte mot de to spiondømte etterretningsoffiserene Sergei Moiseyenko og Nikolai Filipchenko, overga Russland tre personer.

I UNIFORM: Frode Berg jobbet som grenseinspektør i over 20 år. Fra april 2014 til oktober 2016 jobbet han på pensjonistvilkår. Foto: Privat/TV 2

Allerede i 2018 omtalte TV 2 Filiptsjenko, som ble pågrepet 29. april 2015, som en av de aktuelle kandidatene i en utveksling.

– Russland overga en dømt litauisk statsborger, og en med dobbelt statsborgerskap i Litauen og Russland. Sammen med dem var også en norsk statsborger dømt i Russland. Denne utvekslingen ble muliggjort av at Litauen og Russland kom til ordning som var akseptabel for begge landene, står det i rapporten.

Dømt til 14 år

Spionutvekslingen skjedde på grensen mellom Kaliningrad og Litauen på formiddagen 15. november i fjor, før en benådet Berg ble overlevert til norske myndigheter i Litauen. Dagen etter at han ble løslatt som del av fangeutvekslingen var han tilbake i Norge.

– Vi er glade for at Frode Berg nå kommer hjem til Norge, som en fri mann. Jeg vil takke litauiske myndigheter for samarbeidet og for den innsatsen de har gjort for å få Berg fri, har statsminister Erna Solberg tidligere uttalt.



Frode Berg ble pågrepet av russiske myndigheter 5. desember 2017, og ble i 2019 dømt til 14 års fengsel under strenge soningsforhold. Han nektet straffskyld etter spionasjetiltalen, men erkjente kontakt med norsk etterretning før reisen.

Berg har tidligere fortalt TV 2 at han har informert norsk etterretning løpende mens han var grenseinspektør, og ved ett tilfelle ble han bedt om å ta bilder under en tur til Russland.