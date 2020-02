Norsk mann bestilte overgrep på «very young girls» – dømt til ni års fengsel

Mannen ble dømt til ni år og seks måneders fengsel i Sunnmøre tingrett i september i fjor.

Han anket tingrettens dom til Frostating lagmannsrett, hvor han nå er dømt til ni års fengsel.

Mannen i 50-årene er en tobarnsfar fra en bygd på Nordvestlandet. Ifølge tiltalen har han bestilt flere overgrep mot mindreårige barn i utlandet.

Dette har mannen hele tiden nektet straffskyld for.

– En besettelse

Ved en anledning mener aktoratet i saken at han betalte 250 dollar for et direkteoverført overgrep.

– Jeg har ikke sett på liveovergrep. Jeg har bare chattet og sagt at jeg kunne tenkt meg å se på, hevdet mannen i retten.

Han erkjente likevel massiv chatting på nett og fremstilling av seksuelle overgrep mot barn og seksualisert fremstilling av barn. Politiet har gjort beslag i 7000 bilder og over tusen videoer som viser seksuelle overgrep.

– Jeg har vært besatt av porno, men jeg har aldri hatt lyst til å ha sex med disse jentene. Det er ikke tilfellet selv om det står i tiltalen, forklarte mannen i Sunnmøre tingrett.

Mannen forklarte at han var avhengig av pornografi helt fra ungdomstiden og helt frem til han ble pågrepet 4. oktober 2017.

– For meg var det en besettelse av å ha et system og organisere dette materialet mer enn å se på bildene. En må kunne se på en naken jente uten å tenke på sex. Dere vil sikkert tro at dette er sykt, men det er mine seksuelle preferanser, forklarte mannen.

Chatter brukt som bevis

I tingretten forklarte tobarnsfaren om sitt hemmelige liv på nettet, som blant annet innebar Skype-oppringinger fra utlandet der han selv medvirket. Han ble truet til å betale 2000 amerikanske dollar for at disse videoene ikke skulle bli postet på hans egen Facebook-konto.

Lagmannsretten har lagt stor vekt på chatter mannen har hatt med andre på nett. Retten mener disse chattene beviser at mannen har «forholdt seg slik som beskrevet i tiltalebeslutningen og at forklaringen hans kan utelukkes».

Lagmannsretten mener chattene lest i sammenheng viser at mannen betalte for å se innspilte eller direktesendte videoer av overgrep mot mindreårige.

«Det varierer fra chat til chat hvor mange ganger han betalte, hvilke summer han betalte hver gang og på hvilket stadium eller hvilke stadier av chatten betalingene skjedde», heter det i dommen.

Vil anke til høyesterett

Ifølge dommen skriver mannen flere ganger at han vil se overgrep mot unge jenter. Ved ett tilfelle skriver mannen at han ønsker å se samleie mellom «very young girls».