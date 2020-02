PST advarer om spionasje mot regjering, Storting og forsvaret

Tre områder er spesielt utsatt for alvorlige trusler, heter det i PSTs trusselvurdering for 2020. De mest alvorlige truslene er:

Spionasje mot regjeringen, Stortinget og forsvaret

Digital kartlegging og sabotasje av kritisk infrastruktur

Terrorangrep utført av enkeltpersoner motivert av høyreekstrem eller ekstrem islamistisk ideologi

PST peker på at et digitalisert samfunn fører til økt sårbarhet og åpner for spionasje, manipulasjon og sabotasje.

Tre land peker seg ut

– Stadig mer av trusselaktiviteten rettet mot grunnleggende nasjonale interesser foregår i det digitale rom. Dette er en utvikling som påvirker trusselbildet på alle PSTs ansvarsområder, heter det i rapporten.

PST forventer at norske myndigheter, næringsliv, forsvar og beredskap samt forskningsmiljøer vil bli utsatt for aktivitet fra utenlandske etterretningstjenester i 2020. Russisk, kinesisk og iransk etterretningsvirksomhet utgjør den største trusselen.

– Vi ønsker å synliggjøre at fremmede stater utgjør en utfordring og i enkelte situasjoner en potensiell trussel mot norske nasjonale sikkerhetsinteresser, sa PST-sjef Hans Sverre Sjøvold under presentasjonen av rapporten.

Trusselen vurderes like stor som i 2019.

Forsøker å verve nordmenn

Hanne Blomberg, leder for kontraetterretning i PST, levnet ingen tvil om at utenlandske agenter opererer i Norge.

– Flere lands tjenester har stasjonert etterretningsoffiserer her i Norge, blant annet under dekke av å være diplomater. Oppdraget deres er å verve nordmenn som har tilgang til interessant informasjon eller å komme i kontakt med personer som de kan påvirke, sa Blomberg under presentasjonen.

De personene som er mål for disse operasjonene, trenger ikke nødvendigvis å jobbe med nasjonal politikk, i et departement eller i et stort børsnotert selskap.

– For også i norske kommuner, i små styrerom og i små virksomheter tas det avgjørelser som kan påvirke andre stater. Også personer i disse virksomhetene vil i det kommende året bli utsatt for vervingsforsøk, sa Blomberg.

«Mulig» terrorhandling

De største terrortruslene mot Norge er ekstrem islamisme og høyreekstremisme. Ifølge PST er det mulig at personer i begge miljøer vil forsøke å utføre terrorhandlinger mot Norge i det kommende året.

Det vurderes som like sannsynlig at en terrorhandling vil utføres av høyreekstremister som av ekstreme islamister.