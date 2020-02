Den kanadiske kanopadleren som har elleve VM-gull, ble i forrige uke frikjent fra doping. Det bekrefter det internasjonale kanoforbundet.

Det skjedde etter oppsiktsvekkende funn i etterforskningen.

For det viser seg at Lapointe har fått i seg det forbudte stoffet Ligandrol gjennom sæd fra hennes ekskjæreste.

Ligandrol stimulerer muskelvekst på samme måte som anabole steroider og er på listen over forbudte stoffer.

Håranalyse

– Det er ganske utrolig. Det tok måneder å få resultatene, og mot slutten fikk vi ideen om å analysere hår fra hennes ekskjæreste, for så å teste etter et produkt han til slutt innrømte å ha tatt, sier Lapointes advokat, Adam Klevina, ifølge The Standard.

Hovedpersonen selv er svært lettet, ifølge The Sun.

– Det er helt ekstremt at han kan ha vært kilden, men på samme tid er jeg så lettet at vi etter måneder med leting har funnet ut hvordan jeg fikk stoffet i meg, sier Lapointe og fortsetter:

– Dette er ikke noe vi idrettsutøvere tenker på, fordi vanligvis tenker vi på hva vi kommer i kontakt med. Vi tenker på hva vi spiser, hvilke medisiner vi tar. Det finnes steder man kan sjekke om ting er trygt eller ikke, og jeg sjekker alltid.

LETTET: Laurence Vincent Lapointe (t.v) og hennes advokat Adam Klevina på pressekonferansen der de annonserte at kanopadleren er frikjent. Foto: (Graham Hughes/The Canadian Press via AP

Vil til OL

Lapointe kunne bli utestengt i fire år som følge av dopingfunnet, og hun gikk glipp av kano-VM i august, som også var et viktig kvalifiseringsstevne til OL i Tokyo der 200 meter kanopadling for kvinner for første gang er på programmet.

Den kanadiske kanopadleren kan likevel kvalifisere seg for OL gjennom stevner i Brasil og Tyskland i mai.

– Du kan ikke tro hvor lettet jeg er. Det føles bra å ende dette her nå, og kun fokusere på det jeg elsker, komme ut på vannet igjen og forberede meg til OL, sier Lapointe på en pressekonferanse.