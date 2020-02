Resultatet i Iowa lar vente på seg grunnet kvalitetssjekk

De første resultatene fra nominasjonsvalget var ventet tidligere i natt, men lar foreløpig vente på seg. Årsaken skal ifølge CNN være at det drives kvalitetskontroll på resultatene fra de ulike velgermøtene.

– Vi kvalitetssjekker, og sikrer oss at tallene er nøyaktige. Folk stemmer ennå, og vi jobber med å få resultaene klare, heter det i en uttalelse fra Demokratene i Iowa, ifølge NBC.

Representanter for to av presidentkandidatenes kampanjer sier til CNN at de har blitt fortalt at årsaken skal være at appen der resultatene skulle legges inn har krasjet.

– Det er åpenbart at noe har gått galt, sier de.

En drøy time senere melder kommunikasjonsavdelingen for samme parti at avstemningen drøyer fordi de har funnet uregelmessigheter i opptellingen. Derfor går de nøye gjennom på nytt.

Det understrekes at det ikke dreier seg om noen innblanding eller andre ting, men et teknisk problem.

– Vi har funnet uoverensstemmelser i tre av resultatsettene. I tillegg til teknikken som brukes for å rapportere resultatene, bruker vi også bilder av resultatene og dokumenter for å sikre oss at at alle resultatene stemmer overens og at tallene vi rapporterer er riktige, sier Mansy McClure som er kommunikasjonssjef for demokratene i delstaten.

Talte til de fremmøtte

Flere av kandidatene, deriblant Amy Klobuchar, Joe Biden, Elizabeth Warren og Bernie Sanders har talt til sine valgvaker til tross for at resultatene ikke her kommet.

– Dere har sikkert hør at vi ikke vet resultatene. Men jeg ville ikke vente noe lenger før jeg takket dere, sier Klobuchar til de fremmøtte, ifølge CNN.

Tidligere visepresident Joe Biden sa til sine støttespillere at det er viktig at resultatene blir korrekte.

– Det demokratiske partiet i Iowa jobber med å få resultatene – få dem korrekte, sa Biden.

– Jeg vil at de skal være veldig forsiktige i overveielsene sine. Våre indikasjoner tilsier at det blir veldig jevnt.

Bernie Sanders hadde en god følelse da han talte til sine fremmøtte.

– La meg starte med å si at jeg har en sterk følelse av at når resultatene blir annonsert tror jeg vi har gjort det veldig, veldig bra her i Iowa.

– I kveld har den første delstaten stemt i dette enormt viktige 2020-valget, og i dag markerer starten på slutten for Donald Trump, la Sanders til.

Spesiell valgordning

Nominasjonsvalgene starter klokken 19 lokal tid. Demokrater samler seg i idretthaller og forsamlingshus over hele delstaten. Totalt er det ifølge nyhetsbyrået AP 1678 slike forsamlinger i Iowa i år, og hver forsamling skal stemme frem sin kandidat.