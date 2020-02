Hvem kan slå Donald Trump?

President Trump engasjerer ikke bare egne tilhengere. Han engasjerer også demokratenes velgere, og det kan bli hans bane. For hvis demokratene klarer å lokke mange nok amerikanere til urnene i november er Donald Trump ferdig etter én periode. Onde tunger vil ha det til at han ikke kommer til å akseptere et valgnederlag, men det er folket som bestemmer.

I 2016 fikk Hillary Clinton tre millioner flere stemmer enn Trump. På grunn av det som mange mener er et utdatert valgmannssystem gikk likevel Trump av med seieren. Fra han flyttet inn i Det hvite hus har Trump i hovedsak henvendt seg til sine egne velgere. Det fremstår som en kortsiktig strategi.

Nasjonen er splittet og meningsmålinger viser at demokratenes sterkeste kandidater kan slå Trump. Men meningsmålinger er som kjent ikke noe man skal stole for mye på.

Taktikkeri

Demokratenes nominasjonsprosess er full i gang. Mandagens velgermøter i delstaten Iowa sydet av entusiasme. Og det er ett spørsmål mange av demokratenes velgere sliter med. Skal de stemme på den kandidaten de aller helst ønsker seg som president, eller skal de støtte hun eller han som de tror har størst sjanser til å slå Donald Trump?

Det er mange elementer som spiller inn. Kanskje de eldste er for gamle, kanskje amerikanerne fortsatt ikke er klare for en kvinnelig president, for ikke å snakke om en homofil. Og de mest venstreradikale, som Sanders og Warren, kan skremme selv den tøffeste cowboy på høylys dag.

Joe Biden og Ukraina

Hvor mye all støyen rundt Hunter Bidens Ukraina-eventyr vil ødelegge for faren og tidligere visepresident Joe Biden vet vi ikke. Donald Trump vil neppe la den ballen ligge, selv om det ikke er lagt frem bevis for at Biden har gjort noe galt. Han er heller ikke under etterforskning for korrupsjon, hverken i Ukraina eller USA.

Bidens største handikap kan være alderen. Han vil være 78 år før han eventuelt vil bli tatt i ed som president. Det er en voksen alder når man tiltrer en jobb med et åtte-års-perspektiv. Dessuten har han ikke gjort det overbevisende bra i alle debattene. Noen ganger har det virket som han har mistet tråden. Demokratene trenger en som kan gå i kamp med Trump under presidentdebattene til høsten.

Skandinavisk modell

Ett år eldre Bernie Sanders hadde et hjerteinfarkt i høst, men senatoren kom sterkt tilbake. At han er selverklært demokratisk sosialist kan være et langt større problem. Jeg bor i et land der svært mange synes sosialisme høres svært så skummelt ut. Sanders ideer om gratis høyere utdanning og et folkehelsesystem som favner alle. Han forsøker å peke til Norge og Skandinavia for å understreke at det ikke er noe å være redd for.