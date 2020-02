Politiet i Oslo melder om hendelsen natt til tirsdag.

– Vi bistår ambulansepersonell, som nylig ble truet og fysisk angrepet av to personer med hunder i forbindelse med utrykning til et helseoppdrag. Ingen ble fysisk skadd under hendelsen, men vi undersøker omstendighetene rundt den, opplyser politiet på Twitter.

(©NTB)