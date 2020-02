Vekst i digital reklame og skybaserte datatjenester bidro til økningen i overskuddet. Overskuddet steg 19 prosent fra tilsvarende kvartal i 2018, til nesten 10,7 milliarder dollar (99 milliarder kroner).

Omsetningen økte 17 prosent i samme periode, til 46 milliarder dollar (426 milliarder kroner).

Konsernets investeringer i teknologier som kunstig intelligens og skylagringstjenester danner grunnlag for et sterkt grunnlag for videre vekst, uttalte Alphabets sjef Sundar Pichai da kvartalsresultatet ble lagt fram mandag.

Overskuddet økte mer enn Wall Streets forventninger. Men inntektsveksten på 17 prosent var lavere enn forventningene. Alphabet-aksjen falt 4 prosent i etterhandel på Wall Street etter at kvartalsrapporten var blitt offentliggjort.

