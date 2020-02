Se Ereviks forklaring i vinduet øverst!



Vi er godt i gang med 2020 og ferdig med januar måned. Det betyr at TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik har tatt ut en ny favoritt-femmer. Her er spillerne som kommer på laget til eksperten i januar.



Keeper:

Ole Morten Furseth, Manglerud Star



– Han er en av hovedårsakene til at MS virkelig har levert varene i januar. Furseth med drøyt 93 i redningsprosent og under to innslupne mål per match er fasiten for MS-målvakten. Det holder det for å bli valgt i «Ereviks femmer» denne måneden.



Back:

Matt Prapavessis, Storhamar



– På tross av dårlige resultater på Hamar, så har Matt Prapavessis fortsatt å levere offensivt. Poeng i samtlige kamper i januar. Tre mål og åtte assist ble det totalt på Storhamar-backen.



Back:

Nolan Zajac, Stavanger Oilers



– Det er umulig å komme utenom Zajac denne gangen også. Stavanger-backen leder nå hele Get-ligaens poengliga. Og i januar leverte Zajac fire mål, åtte assist og pluss/minus på hele pluss 13. Kanskje vi kan få en back som vinner av poengligaen for 2019/2020, det hadde vært morsomt.



Forward:

Tobias Lindström, Vålerenga



– Vålerenga hadde en tøff start på sesongen. Fått tilbake noen spillere og det har gitt rom for at Lindström kanskje ikke må spille like mye. Og det har endt opp med hele 15 poeng i januar. Tre mål, tolv målgivende pasninger for Lindström og med en pluss/minus på hele 15 så er det liten tvil om at Lindström har levert varene i januar.



Forward:

Craig Puffer, Manglerud Star



– Andre forward, nok en Manglerud Star-spiller! Det er den lille teknikeren Craig Puffer. Har virkelig imponert meg med oppofrende spill og har en morsom stil å se på. Leverte elleve poeng teknikeren for Manglerud Star i januar.



Forward:

Brady Brassart, Stavanger Oilers



– Litt tøff start på Stavanger-karrieren. Mange satte kanskje spørsmålstegn med denne signeringen, men med hele sju scoringer så er Brassart den mestscorende spilleren i januar. Han hadde også en viktig «game-winning-goal» da på overtime i Narvik. Og det betyr at han får den siste forward-plassen i Ereviks femmer for den foregående måneden.



Get-ligaen har nå landslagspause frem til 13. februar. Du kan se alle kampene i Get-ligaen direkte på TV 2 Sumo. Se også denne oversikten for TV-kamper.