– Det avhøret vi begynte på ble avbrutt. Min klient er ikke i helsemessisig tilstand til å gjennomføre et avhør, sier mannens forsvarer, Jonny Sveen til TV 2.

Han vil ikke si noe hva slags tilstand siktede er i, bare at det ikke er mulig å gjennomføre et avhør.

En kvinne i 30-årene ble søndag funnet død i en leilighet i Sandefjord. Politiet ble gjort oppmerksom på kvinnen etter tips fra vitner.

En mann i 40-årene ble senere pågrepet et annet sted i Sandefjord.

Mannen har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet.

Funnet i sin leilighet

Etterforskningsleder Ole Bjørn Sakrisvold bekrefter overfor TV 2 mandag formiddag at den drepte og siktede var kjærester.

– Er den siktede tidligere straffedømt?

– Han er kjent av politiet, jeg vil ikke gå nærmere inn på av hvilke forhold det dreier seg om, sa han til TV 2.

Det er planlagt å avholde fengslingsmøte tirsdag.

Venn: – Hun var så god og snill

TV 2 har snakket med flere bekjente av den avdøde kvinnen. De beskriver henne som et varmt og godt menneske, som satt seg selv foran andre.

– Det er en tragedie. Hun var så god og snill, sier en venn, som ikke ønsker å stå frem med navn til TV 2.

– Hun var en omsorgsfull person som alltid hadde et smil på lur og tok vare på de rundt seg, sier en annen venn av kvinnen til TV 2.

Tidligere dømt

Mannen i 40-årene som er pågrepet og siktet for drap i Sandefjord, er tidligere dømt til 14 års fengsel for å ha mishandlet og drept en mann i 20-årene.

På tidlig 2000-tallet ble den drepte mannen angrepet av tre menn, blant dem den nå siktede mannen.

Drapet var ifølge dommen brutalt.

Totalt ble åtte personer dømt for ulik grad av medvirkning i saken. Mannen i 40-årene fikk strengest straff, og ble dømt til 14 års fengsel. Ifølge dommen var motivet for hendelsen narkotikagjeld.

Han sonet hele dommen, og ifølge Sandefjord Blad slapp mannen ut etter soning i 2018. Senest i februar i fjor ble han dømt i en ny straffesak, da han tilsto flere forhold i en narkotikasak.

Iverksatt kriseteam



Familien til den avdøde kvinnen i 30-årene har fått oppnevnt advokat Mette Ackerhaus som bistandsadvokat. Når TV 2 snakker med henne mandag ettermiddag har hun ikke vært i kontakt med familien.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) sier kommunens kriseteam er iverksatt.

– Et drap er en alvorlig hendelse, og det er klart at det preger de som er rundt de involverte. Det er det også gitt uttrykk for av bekjente.

– Kriseteamet har vært involvert fra begynnelsen for å bistå de som har behov for det og ønsker kontakt med kommunen. De har samarbeidet tett med politiet og legevakt i denne saken, sier Gleditsch til TV 2.