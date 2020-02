Overfor danske BT benekter nå Jakob Fuglsang enhver befatning med den beryktede dopinglegen Michele Ferrari.

– Jeg avviser at jeg har møtt dr. Ferrari, skriver dansken i en beskjed til avisen.

– Jeg er ikke klar over at en slik rapport eksisterer, og jeg bekrefte at det ikke er blitt åpnet en sak fra kompetente antidopingmyndigheter mot meg. Det betyr at jeg ikke har noen sak som skal svares på.

Fjorårets vinner av Liège–Bastogne–Liège kaller det hele for rykter.

– Jeg er ekstremt bekymret over at sånne rykter kan spres av pressen.

Søndag kunne VG og de danske mediene Politiken og DR fortelle at den danske sykkelstjernen Jakob Fuglsang angivelig skal ha vært på et dopingprogram under ledelse av den famøse idrettslegen Michele Ferrari.

Ferrari, som også har gått under kallenavnet «Dr. Evil», er utestengt på livstid etter å ha hjulpet Lance Armstrong, og en rekke andre profilerte utøvere, med å dope seg.

Saken har slått ned som en bombe i sykkelmiljøet. Flere profilerte sykkelpersonligheter i Danmark, deriblant tidligere QuickStep-sportsdirektør Brian Holm og Magnus Cort Nielsen, Fuglsangs tidligere lagkamerat på Astana, har fortalt til danske medier at det har gått rykter i miljøet om Fuglsangs forbindelse til Ferrari.

Astana har i en pressemelding gitt sin unisone støtte til sin danske rytter og avvist enhver befatning med Ferrari. Italieneren har også avvist at han har hatt noen som helst kontakt med Fuglsang.