Avisen får nyheten bekreftet av Det svenske bryteforbundet.

32 år gamle Fransson har testet positivt på det anabole steroidet metyltestosteron, skriver Aftonbladet.

Det skal dreie seg om mindre mengder av stoffet. Bryteforbundets Zakarias Tallroth sier det «fremdeles er uklarhetet, og at det bare er A-prøven som er analysert». Franssons forklaring skal være at hun har fått i seg stoffet ved et uhell.

Fransson tok bronse i Rio-OL. Hun var også en medaljekandidat til OL i Tokyo.