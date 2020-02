Tiårets første måned er lagt bak oss - og de offisielle tallene er klare. Audi er en av vinnerne. De nyter veldig godt av suksessen de har med sin elektriske SUV e-tron. Den kommer i to varianter: 55 og 50. Sistnevnte er den nye innstegsmodellen, med litt lavere rekkevidde og effekt, og dermed også lavere pris.

I 2019 ble Audi e-tron Norges mest solgte SUV. I den første måneden av 2020 ble den elektriske SUV-en Norges mest solgte bilmodell, uansett klasse.

I tillegg til å være den mest utleverte bilmodellen i hele det norske markedet, bidrar e-tron til at Audi har en historisk god markedsandel. Og det før alle de fire variantene av elbilen er i markedet.

Tror på rekordår

- Vi opplever enorm etterspørsel etter Audi e-tron, og vi er glade for at vi kan møte denne etterspørselen med solid produksjonskapasitet. Bilene kommer fortløpende, vi har biler klare på lager og nå tilbyr vi fire varianter som alle er attraktive modeller i markedet, sier Elin Sinervo, direktør for Audi Norge i Harald A. Møller.

Hun forbereder seg på at 2020 blir tidenes år for Audi i Norge.

Startpris på 499.000 kroner

– God tilgang til alle fire varianter av e-tron og ikke minst stor etterspørsel legger til rette for at vi tror dette blir et rekordår for Audi, sier hun.

2019 ble også et godt år for Audi i Norge. Forventningene til lanseringen av merkets første helelektriske bil, Audi e-tron 55, var store, og mottakelsen i markedet svarte til forventningene.

Mot slutten av året ble også e-tron 50 lansert, med en startpris på kroner 499.000. Innstegsmodellen sørger for omtrent halvparten av e-tron-salget.

I år kommer den mer coupeaktige e-tron-varianten som heter Sportback.

Mer sporty e-tron

I november 2019 ble Audi e-tron Sportback lansert på LA Motor Show, både som 50- og 55-variant. Den har et mer sporty og coupé-aktig design.

– Vi ser at Sportback-utgavene, som kommer til Norge i april, er veldig ettertraktede, fortsetter Sinervo.

Totalt leverte Audi Norge ut 999 biler i januar. Det er merkets beste måned noensinne i Norge. Audi e-tron ble månedens mest solgte elbil, mest solgte SUV og mest solgte modell totalt.

e-tron er en kjempesuksess i Norge og bidrar sterkt til de gode salgstallene Audi nå har..

Verstingmodeller på rekke og rad

Men det er ikke bare elektriske nyheter fra Audi, som også satser videre på Audi Sport og merkets RS-modeller.

– Vi har åpnet for bestilling av en rekke spennende RS-modeller, som vi ser slår særdeles godt an i markedet, spesielt nye Audi RS 6 og RS Q8 som vi åpnet for i forrige uke. Vi gleder oss over den gode starten, og har all grunn til å tro at 2020 blir det beste året i Audi Norges historie, sier Sinervo.

