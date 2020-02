Mandag ettermiddag var det flere uavhengige personer som ringte inn til politiet i Trøndelag, bekymret for at et fly hadde styrtet. Det skulle vise seg å være eksos eller kondensstripe.

– Det var tre uavhengige meldere som tok kontakt med oss, nervøse for at det var et fly som hadde styrtet, sier Solfrid Legdheim, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, til TV 2.

Politiet sjekket opp ved å kontakte flytårnet på Værnes.

– Vi tok kontakt med Værnes Lufthavn som kunne bekrefte at de ikke savnet noen fly, sier operasjonslederen.

#TRONDHEIM. Vi har mottatt flere telefoner om røyk over himmelen i området Tiller. Noen var redd det var et fly som hadde gått ned. Vi har snakket med tårnet på Værnes Lufthavn, de savner ingen fly. Dette er en contrail fra et fly eller kondensstriper på Norsk. pic.twitter.com/sWNxhr5qm0 — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) February 3, 2020

For å finne ut av hvorfor det var røyk på himmelen, tok politiet kontakt med en meteorolog som kunne gi en god forklaring til politiet og de som fryktet at et fly hadde styrtet.

– Det er ikke så uvanlig at det dukker opp det som ser ut som en røyk på himmelen. Vi hørte med værvarslet, og de forklarte at det kunne være eksos eller kondensstriper. Vi fikk beroliget innringere samtidig, så ingen grunn til å være bekymret, forklarer Legdheim.